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26歲浙江女沉迷賭錢陷「裸貸」 借5000元最後要還550萬

社會熱點 16:48 2023/05/09

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浙江紹興26歲女沉迷網絡賭博，深陷「裸貸」，借5000元（人民幣，下同）利滾利變550萬元，不堪重負要自殺。 警方逮捕3人涉嫌違法放貸、催收和傳播他人裸照等。

「裸貸」是指，以借款人手持身份證的裸體照片替代借條。當違約不還時，放貸人會以公開裸體照片和與借款人父母聯繫的手段，逼迫借款人還款。

據內媒報導，紹興市越城區公安分局刑偵大隊副大隊長張狄青表示，警方在今年4月接到受害人父親張先生的報警電話稱，自己26歲的女兒深陷「裸貸」不堪重負，還導致抑鬱症，並離家出走，隨時有自殺的可能。同時，受害人的父母、丈夫、親戚朋友甚至同事，都收到了嫌疑人發的裸照短信。

警方立即展開搜尋，找到張先生的女兒。據警方調查了解，受害人迷戀網絡賭博，欠下不少錢。為了还賭資，她以「裸貸」的方式，借了5000元，實際到手3500元，每日利息300元。此後在4個月內，她以過橋的方式借款，累計借達500多萬元，扣除手續費實際借到手只有200多萬元，且都拿去还那筆5000元貸款的利息。

警方調查清楚後，上月在河北廊坊抓獲3名犯罪嫌疑人，現場查證涉及借款對象50餘人，涉案金額上百萬元；3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、詐騙罪以及催收非法債務罪，被公安機關採取刑事強制措施。

責任編輯：陳俊賢

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網絡熱話 私人貸款 抑鬱症 罪案

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