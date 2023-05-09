  • 26°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中加互逐外交官 「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

國情動向 14:46 2023/05/09

分享：

分享：

中加互逐外交官 「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

中國加拿大關係急劇惡化，互相驅逐外交官。加拿大列中國駐多倫多領事館外交官趙巍為「不受歡迎的人」，宣佈驅逐後，中國周二（9日）推出反制措施，列加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）為「不受歡迎的人」，限其在5月13日前離境。「不受歡迎的人」是甚麼？被列為「不受歡迎的人」有何後果？

「不受歡迎的人」又稱「不受歡迎人物」，是外交專業用語，通常簡稱「PNG」，源自拉丁文Persona non grata（複數Personae non gratae），英語就是person not welcome，不受歡迎的人。

《1961年維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第9條原文如下：

一、接受國得隨時不具解釋通知派遣國，宣告使館館長或使館任何外交職員為不受歡迎人員（Persona non grata），或使館任何其他職員為不能接受（not acceptable）。遇此情形，派遣國應斟酌情況召回該員或終止其在使館中之職務。任何人員得於其到達接受國國境前，被宣告為不受歡迎或不能接受。

二、如派遣國拒絕或不在相當期間內履行其依本條第一項規定所負義務，接受國得拒絕承認該員為使館人員。

中國、加拿大以及絕大部分國家皆為《1961年維也納外交關係公約》簽約國，而根據公約，一國把另一國外交官「PNG」時可以不用解釋原因，而PNG本身亦被視為表達強烈不滿和不友好的舉動。

通常情況下，一國會在認為另一國某外交官從事間諜活動，或其他嚴重損害本國利益行為，或作為對等反制時，列其為PNG，並要求對方在指定時間內離境。

公約第9條第2點說明，假如被PNG的外交官拒絕離境，駐在國則可不再承認其外交官身份，意味會失去外交豁免權，隨時面臨駐在國審查、拘留、起訴等風險，故此派遺國通常都會安排被PNG的外交官離開。

近年國際關係緊張，PNG並不少見。即使在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯與西方國家時不時互相驅逐大批外交官，一次多達10人甚至30人以上。土耳其2021年亦不滿西方多國干涉其內政，列10國大使為不受歡迎的人。

涉及中國的PNG案例則較少出現，中美之間近年也未有發生，但今次加拿大卻與中國爆發PNG風波，只能說中加關係惡化程度已超出比例。

中國反制加拿大 驅逐駐上海領事甄逸慧 限周六前離華

加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方反制逐加領事

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 加拿大

上一篇文章

中國驅逐加拿大領事甄逸慧 汪文斌警告停止無理挑釁

下一篇文章

秦剛見美國大使 中美高層接觸可望解凍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方反制逐加領事
加拿大驅逐中國外交官所謂何事？中方反制逐加領事
中企據報正加速研發：不依賴美最先進芯片也開發尖端AI
中企據報正加速研發：不依賴美最先進芯片也開發尖端AI
有玄機？秦剛即日起回訪德國 並將赴法國挪威
有玄機？秦剛即日起回訪德國 並將赴法國挪威
歐盟擬制裁7間中企 北京促勿走上錯誤道路（第二版）
歐盟擬制裁7間中企 北京促勿走上錯誤道路（第二版）
德國財長原定明日訪京 行程臨時被中方取消
德國財長原定明日訪京 行程臨時被中方取消
中國神秘可重用航天器「過於先進不便展示」？專家披露試了甚麼
中國神秘可重用航天器「過於先進不便展示」？專家披露試了甚麼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款