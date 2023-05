▲ 中加互逐外交官 「不受歡迎的人」是甚麼?被列有何後果?

中國加拿大關係急劇惡化,互相驅逐外交官。加拿大列中國駐多倫多領事館外交官趙巍為「不受歡迎的人」,宣佈驅逐後,中國周二(9日)推出反制措施,列加拿大駐上海領事甄逸慧(Jennifer Lalonde)為「不受歡迎的人」,限其在5月13日前離境。「不受歡迎的人」是甚麼?被列為「不受歡迎的人」有何後果?

「不受歡迎的人」又稱「不受歡迎人物」,是外交專業用語,通常簡稱「PNG」,源自拉丁文Persona non grata(複數Personae non gratae),英語就是person not welcome,不受歡迎的人。

《1961年維也納外交關係公約》(Vienna Convention on Diplomatic Relations)第9條原文如下:

一、接受國得隨時不具解釋通知派遣國,宣告使館館長或使館任何外交職員為不受歡迎人員(Persona non grata),或使館任何其他職員為不能接受(not acceptable)。遇此情形,派遣國應斟酌情況召回該員或終止其在使館中之職務。任何人員得於其到達接受國國境前,被宣告為不受歡迎或不能接受。

二、如派遣國拒絕或不在相當期間內履行其依本條第一項規定所負義務,接受國得拒絕承認該員為使館人員。

中國、加拿大以及絕大部分國家皆為《1961年維也納外交關係公約》簽約國,而根據公約,一國把另一國外交官「PNG」時可以不用解釋原因,而PNG本身亦被視為表達強烈不滿和不友好的舉動。

通常情況下,一國會在認為另一國某外交官從事間諜活動,或其他嚴重損害本國利益行為,或作為對等反制時,列其為PNG,並要求對方在指定時間內離境。

公約第9條第2點說明,假如被PNG的外交官拒絕離境,駐在國則可不再承認其外交官身份,意味會失去外交豁免權,隨時面臨駐在國審查、拘留、起訴等風險,故此派遺國通常都會安排被PNG的外交官離開。

近年國際關係緊張,PNG並不少見。即使在俄烏戰爭爆發前,俄羅斯與西方國家時不時互相驅逐大批外交官,一次多達10人甚至30人以上。土耳其2021年亦不滿西方多國干涉其內政,列10國大使為不受歡迎的人。

涉及中國的PNG案例則較少出現,中美之間近年也未有發生,但今次加拿大卻與中國爆發PNG風波,只能說中加關係惡化程度已超出比例。

