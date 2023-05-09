▲ 中加互逐外交官 「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

中國加拿大關係急劇惡化，互相驅逐外交官。加拿大列中國駐多倫多領事館外交官趙巍為「不受歡迎的人」，宣佈驅逐後，中國周二（9日）推出反制措施，列加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）為「不受歡迎的人」，限其在5月13日前離境。「不受歡迎的人」是甚麼？被列為「不受歡迎的人」有何後果？

「不受歡迎的人」又稱「不受歡迎人物」，是外交專業用語，通常簡稱「PNG」，源自拉丁文Persona non grata（複數Personae non gratae），英語就是person not welcome，不受歡迎的人。

《1961年維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第9條原文如下：

一、接受國得隨時不具解釋通知派遣國，宣告使館館長或使館任何外交職員為不受歡迎人員（Persona non grata），或使館任何其他職員為不能接受（not acceptable）。遇此情形，派遣國應斟酌情況召回該員或終止其在使館中之職務。任何人員得於其到達接受國國境前，被宣告為不受歡迎或不能接受。

二、如派遣國拒絕或不在相當期間內履行其依本條第一項規定所負義務，接受國得拒絕承認該員為使館人員。

中國、加拿大以及絕大部分國家皆為《1961年維也納外交關係公約》簽約國，而根據公約，一國把另一國外交官「PNG」時可以不用解釋原因，而PNG本身亦被視為表達強烈不滿和不友好的舉動。

通常情況下，一國會在認為另一國某外交官從事間諜活動，或其他嚴重損害本國利益行為，或作為對等反制時，列其為PNG，並要求對方在指定時間內離境。

公約第9條第2點說明，假如被PNG的外交官拒絕離境，駐在國則可不再承認其外交官身份，意味會失去外交豁免權，隨時面臨駐在國審查、拘留、起訴等風險，故此派遺國通常都會安排被PNG的外交官離開。

近年國際關係緊張，PNG並不少見。即使在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯與西方國家時不時互相驅逐大批外交官，一次多達10人甚至30人以上。土耳其2021年亦不滿西方多國干涉其內政，列10國大使為不受歡迎的人。

涉及中國的PNG案例則較少出現，中美之間近年也未有發生，但今次加拿大卻與中國爆發PNG風波，只能說中加關係惡化程度已超出比例。

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責任編輯：連兆鋒