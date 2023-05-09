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內地4月出口大幅回落 分析料外貿增速面臨放緩壓力

經濟脈搏 16:32 2023/05/09

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內地4月以美元計價，出口按年增8.5%，較上月雙位數增速大幅回落；進口按年跌7.9%，為連續兩個月負增長。市場分析指，受去年低基數、海外經濟景氣度下降等因素影響，中國的出口高增長難以長期維持，二季度出口勢頭恐繼續放緩。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，內地4月出口超預期，但鑒於去年低基數，船運數據看起來不像總體數據所顯示的那麼強勁。值得注意的是，4月中國對東盟的出貨量放緩，但對歐盟和美國的出口基本保持穩定。

周浩認為，4月貿易數據略為悲觀，特別是考慮到進口勢頭減弱，表明二季度增長勢頭將放緩，市場預計將有更多支持措施出台，二季度政策利率下調機會加大。

內地4月美元計進口按年跌7.9% 出口按年增8.5%

國務院提18項措施 推動外貿穩規模優結構

保銀資本管理總裁兼首席經濟學家張智威表示，4月貿易數據走軟，與製造業PMI放緩保持一致。五一旅遊數據強勁，反映中國服務業復甦強勁，但製造業的增長勢頭尚不明朗。而進口下跌或源自全球需求放緩。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，進口放緩幅度超預期，一方面，反映國內經濟處於恢復階段，部分行業處於去庫存尾聲，企業補庫存意願仍顯不足；另一方面，與價格因素有關，4月大宗商品價格進一步回落，降低國內原材料等商品進口成本。

展望後市，周茂華認為，從趨勢看，歐美等經濟體需求趨緩勢頭尚未扭轉，在去年外貿出口基數相對較高之下，外貿出口增速仍面臨放緩壓力，但預計將保持適度增長，主要是新興經濟體整體復甦前景相對樂觀，同時中國外貿出口結構在持續優化，新能源類產品出口勢頭較好。

國家統計局：數字貿易可成外貿新增長點

商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖

責任編輯：易燕丹

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