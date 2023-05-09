  • 26°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國最強十大品牌出爐 微信茅台五糧液包攬前三甲

經濟脈搏 16:32 2023/05/09

分享：

分享：

英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）發布2023年中國最強十大品牌榜單，前三名分別是微信、茅台、五糧液。在2023年品牌價值前十強榜單中，前三名分別是中國工商銀行、抖音和中國建設銀行。

2023年中國最強十大品牌榜單公佈，微信蟬聯中國最強品牌，保持了AAA+的品牌強度評級，綜合評分為91.6分。排名第二至第十的品牌分別是貴州茅台集團（90.8分）、五糧液（89.8分）、農夫山泉（87.1分）、國家電網（86.9分）、中國銀行（86.8分）、海天（86.6分）、中國工商銀行（86.4分）、雪花（86.4分）、中國建設銀行（86.3分）。

一同公佈的中國品牌價值前十強榜單顯示，前三名分別是中國工商銀行、抖音、中國建設銀行，微信和華為分別排第六和第十。

值得一提是，基於長期的政府補貼政策，中國的電動車市場營業額在2022年實現雙倍增長。一些重點發展電動車業務的車企實現顯著的品牌價值增長，比如比亞迪的品牌價值在去年實現了57%的增長。比亞迪的優異表現主要是因為2022年營收和對2023年業績的樂觀預測。吉利汽車的品牌價值也展現了類似的趨勢，在去年實現了品牌價值11%的增長。品牌價值排名下降最大的是長城的魏品牌，較2022年下降了80名，排第430名，其次是解放牌，公司品牌價值下降了76名，排第264名。

馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

銀行領域共78家企業上榜，中國四大行全部躋身前十名，工商銀行憑借4985.32億元品牌價值衛冕中國品牌價值500強榜首；建設銀行、農業銀行、中國銀行分列第3、第5、第8位，品牌價值分別為4493.27億元、4135.54億元、3393.3億元。

在2023年中國品牌價值500強榜單中，科技是品牌價值總和第二高的行業，90個上榜的科技品牌貢獻了 2126億美元的品牌價值，佔榜單品牌價值總和的11%。華為的品牌價值3175.03億元，排第10名。

傳工廠因工作量減少現批量辭職潮 比亞迪否認：訂銷良好

內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 中國市場 科技產品 科技戰 汽車 比亞迪 電動車 貴州茅台集團 抖音 華為

上一篇文章

內地4月出口大幅回落 分析料外貿增速面臨放緩壓力

下一篇文章

住建部：合理降低住房買賣和租賃中介費 打擊黑中介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地4月美元計進口按年跌7.9% 出口按年增8.5%
內地4月美元計進口按年跌7.9% 出口按年增8.5%
本土藥企攻關腫瘤疫苗 中美科技新博弈
本土藥企攻關腫瘤疫苗 中美科技新博弈
住建部：合理降低住房買賣和租賃中介費 打擊黑中介
住建部：合理降低住房買賣和租賃中介費 打擊黑中介
【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失
【A股】滬指收升1.8%創10個月高 3400點得而復失
內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰
內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰
寧波支持放寬房貸年齡限制 激活老年人購房需求
寧波支持放寬房貸年齡限制 激活老年人購房需求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款