中國最強十大品牌出爐 微信茅台五糧液包攬前三甲

英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）發布2023年中國最強十大品牌榜單，前三名分別是微信、茅台、五糧液。在2023年品牌價值前十強榜單中，前三名分別是中國工商銀行、抖音和中國建設銀行。

2023年中國最強十大品牌榜單公佈，微信蟬聯中國最強品牌，保持了AAA+的品牌強度評級，綜合評分為91.6分。排名第二至第十的品牌分別是貴州茅台集團（90.8分）、五糧液（89.8分）、農夫山泉（87.1分）、國家電網（86.9分）、中國銀行（86.8分）、海天（86.6分）、中國工商銀行（86.4分）、雪花（86.4分）、中國建設銀行（86.3分）。

一同公佈的中國品牌價值前十強榜單顯示，前三名分別是中國工商銀行、抖音、中國建設銀行，微信和華為分別排第六和第十。

值得一提是，基於長期的政府補貼政策，中國的電動車市場營業額在2022年實現雙倍增長。一些重點發展電動車業務的車企實現顯著的品牌價值增長，比如比亞迪的品牌價值在去年實現了57%的增長。比亞迪的優異表現主要是因為2022年營收和對2023年業績的樂觀預測。吉利汽車的品牌價值也展現了類似的趨勢，在去年實現了品牌價值11%的增長。品牌價值排名下降最大的是長城的魏品牌，較2022年下降了80名，排第430名，其次是解放牌，公司品牌價值下降了76名，排第264名。

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銀行領域共78家企業上榜，中國四大行全部躋身前十名，工商銀行憑借4985.32億元品牌價值衛冕中國品牌價值500強榜首；建設銀行、農業銀行、中國銀行分列第3、第5、第8位，品牌價值分別為4493.27億元、4135.54億元、3393.3億元。

在2023年中國品牌價值500強榜單中，科技是品牌價值總和第二高的行業，90個上榜的科技品牌貢獻了 2126億美元的品牌價值，佔榜單品牌價值總和的11%。華為的品牌價值3175.03億元，排第10名。

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責任編輯：尹航

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