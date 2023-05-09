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乘聯會︰4月乘用車市場零售163萬輛 按年增長55.5%

經濟脈搏 18:41 2023/05/09

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乘聯會今日（9日）發布報告，今年4月乘用車市場零售達到163萬輛，由於去年同期上海、吉林等地疫情影響，按年增速55.5%，按月增長2.5%，也是自2010年以來僅有的兩次按月正增長之一。

在預期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下,1至4月累計零售589.5萬輛，按年下降1.3%。

4月新能源車國內零售滲透率32.3%

新能源汽車方面，4月新能源車市場零售52.7萬輛，按年增長85.6%，按月下降3.6%。今年以來累計零售184.3萬輛，按年增長36.0%。4月新能源車國內零售滲透率32.3%，較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個百分點。

乘聯會表示，新能源汽車在下鄉市場具有比大城市更大的普及潛力。目前新能源汽車在大城市市場的普及率高，銷量佔比高，這是重要的消費增長機會，但推進新能源汽車在中小城市下鄉市場發展也是必然趨勢，尤其是中國已經進入了老齡化社會，中老年化電動車發展有著巨大的機會。農村市場的巨大潛力，需要車企更好的推出經濟型電動車，加大充電樁的建設，通過充電樁的提早布局，從而推動新能源汽車的普及。

汽車出口方面，今年總體汽車出口延續去年年末強勢增長特徵。乘聯會統計口徑下的4月乘用車出口（含整車與CKD）30萬輛，按年增長227%，按月增長3%。1至4月乘用車出口108萬輛，按年增長115%。4月新能源車佔出口總量的30%。

乘聯會並指出，今年乘用車行業已經脫離了原來的高利潤行業，1至3月的汽車行業收入21,412億元，按年增1%；成本18,723億元，增3%；利潤819億元，按年降24%，汽車行業利潤率3.8%，相對於整個工業企業利潤率4.9%的平均水平，汽車行業已處於偏低水平。

責任編輯：陳俊賢

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