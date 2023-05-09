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卓慧思下周二起訪台5日 時隔27年再有前英揆訪台

國情動向 17:47 2023/05/09

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台灣的外交部門宣布，英國前首相卓慧思（Liz Truss）下週二至下週六（16日至20日）訪台，她將晉見台當局高層，並應遠景基金會邀請發表演講。

台方宣布，卓慧思在台灣的行程包括晉見政府高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。她還應遠景基金會邀請於下週三（17日）發表演講，也將與台灣的政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。

台方表示，卓慧思為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。在去年4月發表英國外交政策演說中，她還首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

早前，今年3月有英國國會小組訪台。當時，中國駐英大使館表示強烈譴責，批評英國議員「不顧中方堅決反對，執意竄訪」台灣，稱此舉「公然違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

前英國首相「鐵娘子」戴卓爾夫人（Margaret Hilda Thatcher）曾於1992年、1996年兩度訪台，這次卓慧思來台，是時隔27年再有英國前首相訪台。

若中美因台海爆衝突 菲總統：美國不會要菲律賓派兵

據報華府擬照「烏克蘭模式」 向台提供5億美元武器援助

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責任編輯：尹航

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