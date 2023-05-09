秦剛晤德外長讚不搞對華脫鈎 雙方應携手維護產供鏈暢通

國務委員兼外長秦剛展開德國訪問行程，與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會面。秦剛對德方不搞脫鈎斷鏈表示讚賞，並重申中國在烏克蘭問題上主張和談的態度。

秦剛在聯合記者會上表示，中德雙方同意加強在多邊領域的協調力度，雙方要維護和發展好現有的合作，尤其要為兩國企業合作營造良好環境和穩定的預期。兩國作為世界上主要經濟大國和全方位的戰略夥伴，應堅持戰略自主，增進戰略政治互信，加強團結合作，中方願同德方一同做全球經濟復甦的推動者。

秦剛又讚賞德方和歐方不搞對華脫鈎的表態，同時對歐方聲稱的「去風險」表示關切，指如果是以「去風險」之名，行「去中國化」之實，那就是在「去機遇、去合作、去穩定、去發展」。

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他説，中歐雙方都應該保持互相開放，不要把正常的經貿投資合作政治化，不要人為地干預市場經濟，並要堅決反對新冷戰，對所謂的脫鈎斷鏈圖謀保持高度警惕，中德、中歐應携手起來，共同維護全球產業鏈、供應鏈的穩定通暢。

談到台灣問題，秦剛指出，中方願同德方一同做戰後國際秩序的捍衛者，台灣回歸是二戰後國際秩序的組成部分，任何真心希望台海和平穩定的一方，都應切實恪守「一個中國」原則，堅決反對一切「台獨」行為。

秦剛：烏克蘭問題簡單化情緒化非解決辦法

在烏克蘭問題上，秦剛表示，烏克蘭問題高度複雜，簡單化、情緒化不是解決辦法，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件才是出路，中方願同包括德方在內的有關各方保持溝通，來實現盡早停火。

他強調，中國不是衝突製造者，也不是衝突參與方，而是和平的倡導者，和談的推動者。中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事，中國將堅持勸和促談，並將派中國政府的歐亞事務特使，近期赴烏克蘭進行訪問。他又稱，德國是歐盟大國，希望德方發揮引領作用，為構建均衡有效可持續的歐洲安全框架提出具體方案。

貝爾伯克表示，如果中國願意的話，作為聯合國安理會常任理事國，中國可以在結束烏克蘭戰爭方面發揮決定性作用。

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責任編輯：易燕丹

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