中國駐多倫多總領館︰各級領事官員所做工作正大光明

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秦剛：中國輸出的是機遇不是危機 是合作不是對抗
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專題:hket 十大電子書
中加互相驅逐一名外交官。中國駐多倫多總領館批評加方誣稱該館領事官員干涉加國內政。總領館強調，各級領事官員根據有關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。
中國駐多倫多總領館在官網公佈發言人回應。發言人表示，加拿大基於個別媒體和政客所謂「中國干涉加內政」謊言，公然宣布該館一名領事官員為「不受歡迎的人」，對此予以強烈譴責並表示堅決反對。
發言人強調，該館一直致力於推動領區對華友好交流與務實合作，不斷增進中加相互了解和友誼。各級領事官員根據有關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。
發言人表示，加方無中生有、以己度人，誣稱該館領事官員干涉加內政。此種將政治操弄凌駕於國際法尊嚴之上的做法，是赤裸裸政治挑釁，注定不得人心，由此產生的一切後果由加方承擔。
稍早前，加拿大政府驅逐中國駐多倫多總領館人員趙巍，中方採取對等反制，將加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」，限其5月13日（周六）前離華。
責任編輯：尹航