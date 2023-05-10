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中國駐多倫多總領館︰各級領事官員所做工作正大光明

國情動向 10:27 2023/05/10

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中加互相驅逐一名外交官。中國駐多倫多總領館批評加方誣稱該館領事官員干涉加國內政。總領館強調，各級領事官員根據有關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。

中國駐多倫多總領館在官網公佈發言人回應。發言人表示，加拿大基於個別媒體和政客所謂「中國干涉加內政」謊言，公然宣布該館一名領事官員為「不受歡迎的人」，對此予以強烈譴責並表示堅決反對。

發言人強調，該館一直致力於推動領區對華友好交流與務實合作，不斷增進中加相互了解和友誼。各級領事官員根據有關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。

發言人表示，加方無中生有、以己度人，誣稱該館領事官員干涉加內政。此種將政治操弄凌駕於國際法尊嚴之上的做法，是赤裸裸政治挑釁，注定不得人心，由此產生的一切後果由加方承擔。

稍早前，加拿大政府驅逐中國駐多倫多總領館人員趙巍，中方採取對等反制，將加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lalonde）列為「不受歡迎的人」，限其5月13日（周六）前離華。

中加互逐外交官 「不受歡迎的人」是甚麼？被列有何後果？

加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作

責任編輯：尹航

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地緣政治 政治 內政 外交 國際法 譴責 加拿大 多倫多 中國

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