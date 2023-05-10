秦剛：中國輸出的是機遇不是危機 是合作不是對抗

國務委員兼外長秦剛到訪柏林，與德國外長貝爾伯克會談後表示，中國對外輸出的是機遇不是危機，是合作不是對抗，不要把正常的經貿投資合作政治化和人為乾預市場行為。德國外長貝爾伯克表示，德方高度重視雙方高層交往和各領域交流合作。

堅持奉行互利共贏的對外開放戰略

秦剛與貝爾伯克昨日（9日）共同舉行記者會時表示，中國不輸出自己的制度，堅持走和平發展道路，堅持奉行互利共贏的對外開放戰略，堅守和維護以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權霸道霸凌行徑，絕不會幹類似破壞「北溪」二號管道的事。

秦剛強調，對德方、歐方不搞對華脫鉤的表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的「去風險」表示關切。如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。中德、中歐雙方都應該遵守國際貿易規則和契約精神，保持相互開放。

秦剛指出，國際產業鏈供應鏈的形成和發展是經濟全球化和市場經濟作用的結果。中國改革開放以來，中德歐三方都獲得豐碩成果和利益。中國將繼續擴大高水平對外開放，繼續歡迎德國和歐洲企業到中國開拓市場，將為各國企業營造市場化、法治化、國際化的投資環境。

發動「新冷戰」全球經濟都將受損

秦剛批評美國，發動「新冷戰」，破壞國際規則，煽動意識形態對立，搞陣營對抗，「脫鉤斷鍊」，濫用本國貨幣的壟斷地位對別國實施長臂管轄、單邊制裁，還對外輸出本國的通脹、財政危機，造成嚴重的外溢效應。他強調，「新冷戰」若成真，損害的不僅是中國也會犧牲歐洲的利益。

對於俄烏問題和歐盟可能制裁中國公司與俄有貿易往來，秦剛表示，中方不會對俄烏任何一方出售武器，但中俄企業開展正常交往合作，不應受到制裁，中方堅決反對，將依據法律法規，捍衛自身利益。他重申，中方既不會隔岸觀火，也不會火上澆油，更不會幹趁機牟利的事，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路。



貝爾伯克表示，願同中方以共同、可持續、行動為重點，推動磋商取得積極成果，特別是促進兩國在氣候變化、能源轉型、生物多樣性、青年交流等領域合作。

她還指，中國在俄烏問題上保持「中立」，等同支持俄羅斯，德方希望中方明確表明跟烏克蘭站在同一陣線；中國完全可以在結束烏克蘭戰事上發揮決定性作用。

責任編輯：陳俊賢