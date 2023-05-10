深圳40多年來常住人口首次負增長 內媒：疫情是主因

深圳5月8日發布2022年國民經濟統計公報，人口數據引人關注。2022年，深圳常住人口1766.18萬，比2021年淨減少1.98萬人，出現建市以來首次負增長。有觀點認為，疫情與伴隨而來的經濟困難是造成常住人口負增長的主要原因。

2022年深圳常住人口淨減少1.98萬人

上述統計公報顯示，深圳全市2022年年末常住人口1766.18萬人。其中，常住戶籍人口583.47萬人，佔常住人口比重33%；常住非戶籍人口1182.71萬人，佔比重67%。

深圳全市2021年年末常住人口1768.16萬人。其中，常住戶籍人口556.39萬人，佔常住人口比重31.5%；常住非戶籍人口1211.77萬人，佔比重68.5%。相較於2021年，2022年深圳常住人口減少了1.98萬人。

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值得注意的是，前年（2021年），深圳常住人口較上一年還增加了12.15萬人。而過去10年間，深圳人口增加了700多萬人。

2021年公布的第七次全國人口普查結果顯示，深圳市常住人口（含深汕特別合作區，下同）1756.01萬人，與2010年的第六次全國人口普查的1042.40萬人相比，增加713.61萬人，增長68.46%，年均增長5.35%。

專家：部分行業用工需求下降 一些外省人離開

據《華爾街見聞》報道，導致深圳2022年人口出現史上首次負增長的主因，是疫情與伴隨而來的經濟困難。疫情隔離導致外地人沒有營生，收入降得更凶猛，甚至直接為零，生存太難，不如歸去先。

另據「界面新聞」，人口學者何亞福也提到疫情影響，何亞福表示，2022年部分行業用工需求下降，導致了一些外省務工人員回流家鄉。

報道還提到一個原因是，深圳從2021年開始收緊了落戶政策。2021年5月，深圳市相繼發布《深圳市戶籍遷入若干規定（征求意見稿）》和《深圳市居住社保積分入戶辦法（征求意見稿）》。其中，將核准類學歷型人才的底線要求調整為全日制本科，技術型人才底線要求調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才的底線要求調整為技師。將在深圳合法穩定居住、就業的基本年限要求由5年調整為10年。

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責任編輯：尹航

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