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世衛大會將召開 布林肯連續三年促世衛邀台灣出席（第二版）

社會熱點 16:14 2023/05/10

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第76屆世界衛生大會（WHA）本月21日至30日在日內瓦舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）連續第三年發布聲明，促世衛組織（WHO）邀請台灣以觀察員身份參加。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌回應指出，對美方發表的有關聲明表示堅決反對，實質是對台獨分裂活動的縱容支持。他強調，台灣參與國際組織包括世衛活動，必須按照一個中國原則來處理。

他表示，由於民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。

中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾落實到實際行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題。汪文斌強調，任何打台灣牌，搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終。

台灣目前尚未收到此次大會的邀請函。布林肯周二（9日）透過聲明，表達美國強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身份出席今年WHA的立場，讓台灣得以在討論中提供專業知識。

這是布林肯2021年1月上任以來，第3度發表公開聲明支持台灣出席世界衛生大會。

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布林肯表示，邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會，能體現世衛組織致力以包容性、「全民均健」方式建立國際衛生合作的精神。他強調，將台灣排除在全球卓越公衛論壇世衛大會之外是不合理的，且會破壞世界所需的包容性全球公衛合作及安全。

他還表示，美國支持台灣參與適宜國際活動，符合以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。

世衛大會是世衛組織最高權力機構，每年開會一次，決定世衛組織的政策方向，台灣過去曾以觀察員身份受邀參與多屆大會。中國外交部曾表示，台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則來處理。

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責任編輯：尹航

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