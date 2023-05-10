韓正訪问葡萄牙：願共同合作為世界經濟做貢獻

國家副主席韓正訪問葡萄牙時表示，中方願與葡方和歐方深化互利合作，服務各自經濟發展，為世界經濟穩定復甦做出積極貢獻。

據新華社今日（10日）報導，韓正參加完英王加冕典禮後，應葡萄牙政府邀請，於本月7日至9日訪問葡萄牙，在里斯本分別會見葡萄牙總統德索薩和總理科斯塔。

在會見總統德索薩時，韓正表示，中國堅持同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。中葡、中歐關係應以合作共贏為主流基調。他強調，中國今年經濟社會全面恢復常態化運行，為包括葡萄牙在內各國提供更大合作機遇創造了條件。

德索薩表示，葡方致力於打造友好互信、積極合作的葡中關係，拒絕用簡單的眼光看待葡中、歐中關係，願進一步加強葡中高層交往，深化雙方在貿易、科技、人文等領域的重要合作，繼續積極推動歐中開展建設性合作。

會見科斯塔時，韓正指出，中方高度重視中葡友誼，始終從戰略高度和全局角度推動和發展中葡全面戰略夥伴關係。期待同葡政府和各界廣泛交流，推動全面恢復面對面交往，促進各部門交流對話機制盡快重啟，推動兩國經貿投資等各領域務實合作創造更多成果。



科斯塔表示，葡方堅持一個中國政策，支持「一國兩制」。葡中通過澳門搭建起良好夥伴關係，希望雙方共同努力，賦予中國-葡語國家經貿合作論壇（澳門）更大活力，推動更多務實合作，更好促進葡中互利合作，拓展同非洲國家的三方合作。



雙方還就烏克蘭危機等交換了意見。韓正重申了中方勸和促談的立場，表示將繼續同國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。



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