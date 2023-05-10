台中地盤吊臂砸中捷運車廂 1女子當場斃命（有片）

台灣台中南屯區有地盤大型吊臂墜落，砸中一列行駛中的捷運列車，造成至少1人死亡，8人受傷。

據台媒報導，中捷豐樂公園站外地盤吊車今日中午進行作業時，疑似掉鎖掉落，導致整個大型吊臂直接墜落砸進捷運車站中的列車。

視像顯示，吊台部分吊臂突然斷開從高逾30層的建築物天台跌下，整個事發過程僅數秒。

當地警方表示，死者為一名52歲的女性，死因是頸部和腹部開放性創傷並被壓車底，救出時已無生命特徵。受傷乘客中有2名小學生腳部被玻璃割傷，1名外國人頭部擦傷，傷者全部送院治理，事故原因有待進一步調查。台中捷運公司調整營運路線，目前全力搶修。

台中市長盧秀燕和都市發展局長李正偉前往現場了解。李正偉指，涉事大廈的主要結構工程已完成，吊車正逐層拆卸棚架等設施，初步了解可能是吊臂旋轉期間，撞到屋頂突出物，導致吊臂掉落，砸中列車。他表示，目前已依《建築法》對工程承辦商的起造人、承造人、監造人，各罰款9萬元新台幣，合共27萬元，並勒令停工，現場必須等檢察官調查後才能移除。

▲ 台中捷運10日中午遭吊臂壓中，列車門被砸下。（圖片來源：中央社）

責任編輯：陳俊賢