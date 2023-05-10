福建寧德全面放寬限購：在中心城區買樓不受戶籍和套數限制

福建寧德全面放寬樓市限購政策，即日起，在寧德市中心城區購買商品住房不受戶籍和套數的限制。

福建省寧德市人民政府官網今日（10日）公布，寧德市住房和城鄉建設局等部門於5月8日聯合出台《關於進一步促進中心城區房地產市場平穩健康發展的若干意見》（簡稱《意見》），以支持剛性和改善性住房需求，進一步提振市場信心。

除全面放寬限購外，《意見》明確實行購房補貼和鼓勵開展優惠團購。在寧德中心城區房地產開發企業自願的原則上，面向社會公眾組織購房團購活動，團購商品住房5套（含）以上可享受優惠政策，即房地產開發企業給予每平方米不低於3%的優惠。同時，在商品住房買賣合同備案後，購房人可申請購房補貼，由所購商品住房項目的受益財政給予每平方米100元的補貼，最高每套房不超過2萬元。該階段性支持政策將公佈具體實施細則，執行至2023年11月8日，即執行期半年。

《意見》還提到，推行房屋徵收補償房票安置方式，進一步滿足被徵收人對產權調換房屋的多樣化需求；明確實施二手房「帶押過戶」，實現帶抵押房產過戶轉移登記和抵押權登記手續同步辦理。

責任編輯：蒯宇澄

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