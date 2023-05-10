大陸官媒批卓慧思訪台是學佩洛西 強調「台灣不是網紅打卡地」 

英國前首相卓慧思（Liz Truss）下週訪台，大陸有官媒背景的「長安街知事」發文稱，卓慧思此行是仿照美國眾議長佩洛西，強調台灣並非什麼撈金政客都能肆意竄訪的「網紅打卡地」，更不是其他任何人妄想用來「以台制華」的工具。

「長安街知事」發文稱，卓慧思如法炮製了佩洛西的行為，去年佩洛西訪台時，總統拜登稱不了解具體情況，國務卿布林肯說佩洛西的行動由她自己決定。到了卓慧思此行，英國外交部亦表示，該部門不負責批准議員的海外訪問；現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）的官方發言人表示，去哪裡訪問取決於卓慧思個人。

在台灣方面公開的卓慧思行程中，她將在遠景基金會發表演講。英國《鏡報》稱，這場演講可為她賺取數萬英鎊。

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「長安街知事」指出，遠景基金會是被國台辦制裁的「台獨」組織，名義上是一個民間學術機構，實際上卻是台當局「情報機構外圍組織」，去年佩洛西訪台亦與該基金會有關。

文章指出，台灣不是什麼撈金政客都能肆意竄訪的「網紅打卡地」，更不是其他任何人妄想用來「以台制華」的工具。

國台辦發言人馬曉光曾表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。敦促英方恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

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責任編輯：尹航

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