四川省副省長李雲澤 出任國家金融監督管理總局黨委書記

國家金融監督管理總局將迎來首任一把手。國家金融監督管理總局今日（10日）召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布了中央決定，由四川省副省長李雲澤擔任國家金融監督管理總局黨委書記。

現年52歲的李雲澤長期在中國建設銀行、工商銀行工作，是二十屆中央候補委員，將成為首位正部級70後高官。

路透引述消息人士稱，李雲澤工作風格比較務實幹練，因為對金融領域業務熟悉，初到四川時曾有對其「水土不服」的擔憂，但這幾年的地方履歷得到高層的認可，從省委常委時期為其上升的仕途穩步定調。

今年3月，《黨和國家機構改革方案》公佈，決定在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局。除了中國銀保監會的原有職能之外，還將此前人行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，以及證監會的投資者保護職責劃入。

李雲澤生於1970年9月，山東煙台人，畢業於天津大學基本建設管理工程專業，長期在中國建設銀行工作，曾任建設銀行天津市分行副行長、中國建設銀行計劃財務部總經理、重慶分行行長。

2016年，他擔任中國工商銀行副行長，2018年擔任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。

現任中國銀保監會主席郭樹清67歲，已任全國人大常委、人大財經委副主任委員。

責任編輯：蒯宇澄

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