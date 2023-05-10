官媒：預計中國二季度GDP按年增速達7% 或成全年高點

官媒《中國證券報》引述專家稱，在低基數效應下，二季度GDP增速將比一季度明顯加快，預計按年增速有望達到7%左右，或將成為全年高點。此外，考慮到經濟還處於修復通道，財政政策將在穩投資和促消費方面發揮積極作用。

報道引述中信證券首席經濟學家明明稱，國內經濟已逐步克服此前新冠疫情的負面影響，走上復甦通道，預計二季度經濟將迎來快速修復期。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，目前市場主體內生動力和社會有效需求持續積極修復，疊加低基數效應，二季度GDP按年增速有望達到7%左右。預計二季度工業生產、投資、社零等宏觀指標均將出現較為全面、強勁的復甦和改善。

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中國銀行研究院日前發布的報告分析，二季度消費有望延續較好恢復勢頭，基建和製造業投資將繼續較快增長，房地產投資逐步企穩，出口增速有望築底修復，疊加去年同期基數較低，預計二季度GDP按年增長7.6%左右，或將成為全年高點。

料財政政策繼續靠前發力

不過，民生銀行首席經濟學家溫彬指出，從環比角度看，考慮到經濟內生動能仍然偏弱，預計二季度經濟將呈現按月放緩、按年反彈態勢。財政政策將會繼續發力，帶動擴大有效投資，多渠道增加居民收入，提高中低收入居民的消費能力，多渠道支持穩崗擴崗等，鞏固經濟回升勢頭。

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專家表示，預計地方專項債發行規模在5月、6月將繼續增加，二季度達到發行高峰，以實現穩基建、穩投資、穩增長和打基礎、利長遠、補短板、調結構的統一。

從貨幣政策來看，一季度全面降準落地，總量工具使用的必要性降低。華泰證券首席固收分析師張繼強認為，二季度貨幣政策整體處於「舒適區」，短期內進一步加碼的必要性不強。

責任編輯：易燕丹

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