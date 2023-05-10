習近平考察河北雄安新區 讚揚建設取得重大階段性成果

中共中央總書記、國家主席習近平在河北雄安新區考察，並主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會。他強調，要堅定信心保持定力，穩扎穩打善作善成，推動雄安新區建設不斷取得新進展。

新華社報道，習近平今日乘高鐵前往雄安新區，先考察了雄安站的建設運行情況，再乘車到容東片區南文營社區，與社區工作人員、現場辦事群眾、就餐的社區老人交流，看望回遷的居民。他又到雄安城際站及國貿中心項目建設現場，看沙盤、登平台，遠眺建設工地，了解啟動區重大基礎設施項目及重點疏解項目規劃建設進展情況。

隨後，習近平在雄安會展中心主持召開座談會，並發表重要講話。他表示，短短6年裏，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇跡。這些成績是在世界百年未有之大變局、3年新冠疫情的嚴峻形勢下取得的，殊為不易。實踐證明，黨中央關於建設雄安新區的重大決策是完全正確的，各方面工作是扎實有效的。

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他指出，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉。

習近平強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央關於建設雄安新區的戰略部署，提高政治站位，保持歷史耐心，處理好近期目標和中遠期目標、城市建設速度和人口聚集規模、產業轉移和產業升級、政府和市場、承接北京非首都功能疏解和城市自身發展、城市建設和周邊鄉村振興等重大關係，確保雄安新區建設和發展的正確方向。

他説，要扎實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。

同時要全面落實創新驅動發展戰略，推動各領域改革開放前沿政策措施和具有前瞻性的創新試點示範項目在雄安落地，努力建設新功能、形成新形像、發展新產業、聚集新人才、構建新機制，使雄安新區成為新時代的創新高地和創業熱土。

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責任編輯：易燕丹