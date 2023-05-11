內地下週一全面恢復口岸快捷通關 出入境證件可全國通辦

國家移民管理局今日公佈，自5月15日（下週一）起，全面恢復口岸快捷通關。同時，內地居民可向全國任一公安機關出入境管理窗口申請辦理中華人民共和國普通護照，往來港澳通行證及赴香港或澳門探親、團隊旅遊、逗留、其他等4類簽注，往來台灣通行證。

國家移民管理局公佈，自下週一起，

內地居民可向全國任一公安機關出入境管理窗口申請辦理中華人民共和國普通護照，往來港澳通行證及赴香港或澳門探親、團隊旅遊、逗留、其他等4類簽注，往來台灣通行證。

實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區的，可向全國任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。

調整在澳門就讀的內地學生逗留簽注有效期。公安機關出入境管理機構對赴澳門高等院校就讀的內地學生，簽發的逗留簽注有效期由最長不超過1年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。

全面恢復口岸快捷通關。在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。

什麼是「全國通辦」？ 全國各地都能辦，即內地居民可在全國任一出入境管理窗口申辦出入境證件，申請材料與戶籍地一致； 內地居民都能辦，即不受戶籍地、居住地等條件限制，內地居民均可在異地申辦出入境證件； 出國出境證件都能辦，即中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證等都可在異地申辦。

責任編輯：尹航

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