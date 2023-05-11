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內地4月CPI按年升0.1%創26個月低 PPI降3.6%跌幅近三年最大

經濟脈搏 09:34 2023/05/11

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內地4月CPI（居民消費價格指數）按年升0.1%，低於預期的0.3%，創2021年2月以來最低水平；PPI（工業生產者出廠價格指數）按年降3.6%，降幅超過預期的3.3%，為2020年5月以來最大降幅。

國家統計局公佈，4月份，市場供應總體充足，消費需求逐步恢復，CPI按月下降0.1%，按年上漲0.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI按月由上月持平轉為上漲0.1%，按年上漲0.7%，漲幅與上月相同。

按月看，4月CPI降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。按年看，4月CPI升0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點，按年漲幅回落較多主要是上年同期對比基數較高。

當月，受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱及上年同期對比基數較高等因素影響，PPI按月下降0.5%，按年下降3.6%。

按月看，PPI由上月持平轉為下降0.5%。按年看，PPI下降3.6%，降幅比上月擴大1.1個百分點，按年降幅擴大主要是由於上年同期石油、黑色金屬等行業對比基數走高，以及近期國內外需求偏弱。

責任編輯：尹航

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宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 商品 遜於預期 指數 國家統計局 中國 PPI CPI

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