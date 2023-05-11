秦剛訪德國波茨坦會址點名批美國：中國統一必須實現

中國國務委員兼外長秦剛訪問德國，當地時間周三（10日）參觀波茨坦會議舊址並發表講話。秦剛點名批評美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容「台獨」分裂活動，中國人民決不答應。他強調，中國國家統一必須實現。

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秦剛說：「剛才我參觀了波茨坦會議舊址，歷史和現實交錯，令人感慨良多。1945 年召開的波茨坦會議對奠定二戰後國際秩序發揮了重要作用，對中國人民具有特殊的歷史意義。會後發表的《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。這是世界反法西斯戰爭的重大成果。這是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的。」

「今天，美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容『台獨』分裂活動，破壞戰後國際秩序，損害中國主權和領土完整，中國人民決不答應。」

「我們要牢記歷史給我們的警示：戰後國際秩序必須得到維護！國際公平正義必須得到伸張！搞“台獨”分裂，挑戰國際公理和秩序，逆歷史潮流而動，注定是絕路一條。中國國家統一必須要實現！」

秦剛並在簽名簿上留言：「維護戰後國際秩序、促進世界和平繁榮、實現中國國家統一。」

波茨坦（Potsdam）位於柏林西郊，納粹德國1945年5月滅亡後，日本仍在頑抗，蘇美英三國首腦1945年7至8月在波茨坦舉行會議，協調處理對日戰爭事宜，並規劃戰後國際秩序，期間中美英三國發表《波茨坦公告》。

《波茨坦公告》重申了中美英1943年《開羅宣言》之條件，訂明日本主權只限於本州、北海道、九州及四國，日本所竊取於中國之領土，包括東北、台湾、澎湖等都得歸還中國。

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責任編輯：連兆鋒