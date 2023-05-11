秦剛見德國總理 稱朔爾茨、習近平戰略判斷有契合

中國國務委員兼外長秦剛訪問德國，當地周三（10日）獲德國總理朔爾茨接見。朔爾茨表示，在世界多極化背景下，應堅持各方平等，共同維護世界和平。德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題同中方加強溝通。

朔爾茨請秦剛轉達對中國領導人的誠摯問候，又表示期待在德國舉行德中第七輪政府磋商，作為東道國，德方正積極籌備，願同中方共同努力，確保取得積極成果。

秦剛向朔爾茨轉達中國領導人的親切問候。秦剛表示，習近平主席作出「百年未有之大變局」的戰略判斷，朔爾茨總理提出「全球時代轉折」，兩者有契合之處。面對變亂交織的世界，國際社會應加強合作，攜手應對挑戰。

「我此次訪德主要目的是為兩國第七輪政府磋商做準備。作為具有重要影響力的國家和全方位戰略夥伴，中德加強對話合作，有利於為世界注入更多穩定性、確定性和正能量。中方期待與德方一道，推動磋商取得豐碩成果。」

秦剛說，在烏克蘭問題上，中方的立場就是勸和促談。戰事延宕只會造成更多苦難，應盡快停火止戰，通過對話實現政治解決，尋找歐洲長治久安之道。

秦剛訪德國波茨坦會址點名批美國：中國統一必須實現

秦剛：中國輸出的是機遇不是危機 是合作不是對抗

秦剛見美國大使 中美高層接觸可望解凍？

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒