和中國爭太平洋影響力？拜登將赴巴布亞新幾內亞簽防務協議

巴布亞新幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkachenko）表示，美國總統拜登將與該國簽署防務和監控協議，他的訪問重新恢復了這個太平洋島國的戰略重要性。此前，拜登還在湯加開設新大使館，亦是為加強在太平洋地區的外交存在，以抗衡中國。

白宮證實，拜登將在前往澳洲悉尼參加四方安全對話峰會（Quad）的途中，於5月22日訪問巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港，會見18位太平洋島國領導人。

特卡琴科表示，美國和該國之間的國防合作協議已於上週定稿，拜登來訪時可正式簽署。另外，還將簽署一份協議，允許美國海岸警衛隊在該國專屬經濟區內巡邏，並允許該國官員以隨船觀察員的身份登船，這份協議還涵蓋了衛星監視。

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美國在湯加設使館 加強太平洋地區外交以抗衡中國

澳洲新南威爾士大學教授David Kilcullen表示，如果中國在太平洋島嶼部署反艦彈道導彈，將能夠阻止美國和澳洲海軍的行動，並阻斷重要的貿易路線。中美衝突可能在整個太平洋地區上演，不僅僅是台灣海峽和南中國海，這使得巴布亞新幾內亞和所羅門群島成為焦點。

今次將是美國在任總統首次訪問巴布亞新幾內亞。中國國家主席習近平先後三次訪問太平洋島國，2018年亦到訪巴布亞新幾內亞，但未簽署兩國的安全和貿易協議。

責任編輯：尹航

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