秦剛晤法國外長 主張中歐關係不針對不依附不受制第三方

中國國務委員兼外長秦剛展開訪問歐洲第二站法國行程，當地時間周三（10日）與法國外長科隆納（Catherine Colonna）會談。秦剛表示，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方；中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。

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秦剛稱，法國總統馬克龍對中國的國事訪問取得圓滿成功。中方願同法方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，加快推進各領域交流合作，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。雙方要密切高層交往，擴大各層級交流，不斷探索新的合作領域；加大市場相互開放，打造更具韌性的中法供應鏈；加強國際事務合作，攜手應對全球性挑戰。中國推進高質量發展和高水平開放的決心堅定不移，願與法國等世界各國一道做大合作蛋糕，共享發展機遇。

科隆納表示，馬克龍總統訪華期間同習近平主席深入交換意見，加深了對中國的理解，訪問非常成功。法中關係至關重要，兩國元首已明確方向，雙方應共同努力推動兩國關係取得更大發展。建議雙方全面重啟各領域合作機制，加強在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域的合作。法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的。法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

秦剛介紹了中方在烏克蘭問題上的立場和所做工作，強調習近平主席提出四個應該，是中方看待和處理烏克蘭危機的出發點。中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持著溝通，將繼續為此發揮建設性作用。

秦剛與科隆納又以中法高級別人文交流機制牽頭人身份舉行磋商，兩國相關部門負責人出席會議。

秦剛表示，面對變亂交織國際局勢，作為擁有燦爛文明的古老國度，中國和法國有責任促進文化文明間的相互尊重與包容，消除隔閡偏見，在世界人民心中播撒和平的種子。這也正是習近平主席提出全球文明倡議的初衷所在。

科隆納讚同中方建議，表示法方高度重視法中人文交流。明年是兩國建交60周年，法國將舉行奧運會，願同中方共同規劃好建交60周年慶祝活動，推動旅遊、體育等領域合作取得更大發展。法中兩國都有著悠久歷史和燦爛文化，應加強文化交流，包括文化遺產、文化旅遊以及教育語言方面的合作。

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責任編輯：連兆鋒