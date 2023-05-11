弱內需等因素致內地CPI與PPI下行 低通脹給人行帶來政策空間

內地4月CPI（居民消費價格指數）按年升0.1%，創2021年2月以來最低水平；PPI（工業生產者出廠價格指數）按年降3.6%，為2020年5月以來最大降幅。分析指，弱內需與基數效應等因素下，CPI和PPI雙雙下行，也顯示中國經濟恢復動能仍待加強。低通脹給人行帶來政策空間，有分析師認為，降準降息料是大概率事件。

居民消費復甦偏弱 4月CPI進一步回落

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，4月CPI按年進一步回落，主要是居民消費復甦偏弱，市場供給充足及去年高基數影響。從結構看，食品和能源價格對物價拖累明顯，服務價格溫和增長。隨著國內消費逐步恢復，豬肉、蔬菜等價格回升，服務業需求繼續釋放，帶動價格回升，年內物價按年有望呈現先抑後揚走勢，全年物價溫和可控。

PPI繼續回落，主要是大宗商品價格進一步回落，反映國內需求處於逐步恢復過程，加之去年同期基數高影響。預計PPI按年先抑後揚逐步企穩回升。

宏觀政策仍需為經濟恢復平衡提供有力支持。低通脹為宏觀政策提供有利環境。預計後續貨幣政策延續穩健基調，保持信貨適度增長，市場流動性合理充裕，並通過結構工具加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域支持，助力消費和內需元氣恢復。

內地4月CPI按年升0.1%創26個月低 PPI降3.6%跌幅近三年最大

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，中國經濟在疫情後全面恢復正常化後經濟回暖，但整體仍偏弱，仍屬低迷期。受基數效應和生豬產業等關鍵商品產業周期性變化影響，預計未來低迷仍將延續，降準、降息仍是大概率事件。

華創證券投資顧問部總經理屈慶則認為，通縮預期在增強，數據比市場預期低不少。如果不降息的話，企業實際貸款利率較高。雖然名義貨款利率較低，但PPI為負，企業收入下降，因此實際貨款利率是這幾年的較高水平。人行必須降息才能止住這種勢頭。

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責任編輯：尹航

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