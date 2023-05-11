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網傳浙江外賣員被嘲喝不起奶茶 買70杯摔店門口 真相大反轉

社會熱點 16:09 2023/05/11

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網傳浙江一位外賣小哥被奶茶店員嘲諷喝不起奶茶，他直接買70杯摔在店門口，還高喊反問「我買得起嗎？」網民本以為這是奶茶店員以貌取人，誰料事件還有反轉——奶茶店澄清，這個外賣小哥是求愛不成，自導自演。

有網友在社交平台上發布一段「外賣騎手遭奶茶店員嘲諷買不起奶茶，一口氣買70杯，一杯又一杯的摔在了奶茶店門口」的影片，引發網友關注與熱議，更登上熱搜。網友也指責奶茶店員工看不起人，但事隔兩天，奶茶店的澄清讓網民驚詫。

奶茶店澄清說，「平時很多外賣員沒有送單時，會在我們店門口休息，他在這邊待的時間久了，感覺跟店員很熟了，酒醉後騷擾女店員，開玩笑問她掙多少錢，說要包養她。」

店長表示，當時男子耽誤了女店員工作，雙方發生了口角，「他剛開始要聯繫方式沒要到，又說要人，能不能給？還在店裡面抽煙，隨後女店員就說了他，接著兩個人的話越來越難聽。」

店長指出，事後，外賣員稱女店員歧視他、看不起他，並在網上炒作說買了70杯奶茶，「他其實也就買了5杯，砸在了店門口，事後我們已經報警」。

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責任編輯：尹航

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