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內地4月社融增量僅1.22萬億新增貸款7188億 均遠遜預期

經濟脈搏 16:25 2023/05/11

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人民銀行公佈，內地4月社會融資規模增量1.22萬億（人民幣，下同），遠遜於預期的2萬億人民幣，前值為5.38萬億。4月新增人民幣貸款增加7188億，亦遜預期的1.4萬億元。4月末M2增長12.4%，略低於預期。

4月末，社會融資規模存量為359.95萬億，按年增長10%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為224.4萬億，按年增長11.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.86萬億，按年下降20.8%；委托貸款餘額為11.33萬億，按年增長3.6%；信托貸款餘額為3.75萬億，按年下降8.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為3萬億，按年增長6%；企業債券餘額為31.49萬億，按年增長0.6%；政府債券餘額為62.47萬億，按年增長13.5%；非金融企業境內股票餘額為10.95萬億，按年增長10.9%。

4月份人民幣貸款增加7188億，按年多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2411億，其中，短期貸款減少1255億，中長期貸款減少1156億；企（事）業單位貸款增加6839億，其中，短期貸款減少1099億，中長期貸款增加6669億，票據融資增加1280億；非銀行業金融機構貸款增加2134億。

存款方面，4月份人民幣存款減少4609億，按年多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2萬億，非金融企業存款減少1408億，財政性存款增加5028億，非銀行業金融機構存款增加2912億。

內地4月CPI按年升0.1%創26個月低 PPI降3.6%跌幅近三年最大

弱內需等因素致內地CPI與PPI下行 低通脹給人行帶來政策空間

責任編輯：尹航

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