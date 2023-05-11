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丁薛祥：全面落實就業優先政策 確保國企招收畢業生不低於去年

社會熱點 21:24 2023/05/11

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國務院副總理丁薛祥出席全國高校畢業生等青年就業創業工作電視電話會議，強調要全面落實就業優先政策，有關穩就業政策措施要抓緊實施，確保央企國企接收高校畢業生人數不低於去年。

丁薛祥表示，要大力開拓市場化就業渠道，一攬子兌現社會保險補貼、吸納就業補貼、職業培訓補貼等政策，激發企業用人積極性。對有創業意願的畢業生，落實好創業擔保貸款及貼息政策。用足用好各類政策性崗位，穩住各級各類事業單位招聘規模，確保央企國企接收高校畢業生人數不低於去年。

同時實施好基層就業項目，穩定擴大「特崗計劃」、「三支一扶」、「西部計劃」等招募規模，落實各類優惠政策。引導高校畢業生到城鄉社區就業，結合實際進一步完善城鄉社區就業的政策保障。深入細致做好就業創業指導服務，引導學生樹立正確的擇業觀、就業觀，增強就業信心。

丁薛祥要求，加強對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生群體的兜底幫扶。注重緩解就業結構性矛盾，引導高校調整優化學科專業。各地各部門各高校要再動員、再部署，加強組織領導，壓實各方責任，強化政策保障，做好宣傳引導，確保完成今年高校畢業生就業目標任務。

首季新增就業297萬人 人社部：有條件實現全年預期目標

國務院支持國企等「體制內」擴大招聘 推百萬就業見習崗位計劃

責任編輯：易燕丹

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