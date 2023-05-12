王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，在奧地利維也納，同美國總統國家安全事務助理沙利文會晤。這是繼中國國務委員兼外交部長秦剛，周一（8日）在北京會見美國駐華大使伯恩斯後，中美高層自年初氣球風波連月來沒有接觸後的再一次對話。就王毅與沙利文會晤，中美雙方通稿均形容「坦誠、深入、建設性」，並少了火藥味，但對於中方就中美關係提出的關鍵字「排除障礙、止跌企穩」，美方別有一番表述，反映中美高層雖然逐漸恢復接觸，但兩國仍貌合神離。

王毅沙利文維也納會晤，中國外交部新聞稿全文如下：

當地時間5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文在奧地利維也納舉行會晤。雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。

美國白宮新聞稿全文如下：

國家安全顧問沙利文於5月10日至11日，在維也納與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤。雙方就美中雙邊關係、全球和地區安全關鍵議題、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及兩岸事宜等議題，進行了坦誠、深入、建設性（candid, substantive, and constructive）的討論。這次會晤是為了保持溝通渠道暢通、負責任管理競爭（responsibly manage competition）而持續努力的一部分。雙方同意在拜登總統與習主席2022年11月在印尼峇里對話的基礎上，維持這一重要戰略溝通渠道以推進這些目標。

值得注意的是，中方一直認為美國說一套做一套，不斷加劇科技封鎖、挑動台海等手段遏制中國，所謂「競爭」只是話語陷阱。秦剛3月在兩會記者會上指出，美方所謂要給中美關係加裝護欄、不衝突，實際上就是要中國打不還手，罵不還口，「但這辦不到！」

今次王毅晤沙利文，中方主張推動中美關係排除障礙、止跌企穩，但美方說的仍是保持溝通、管理「競爭」，反映雙方就兩國關係基本取態的分歧仍沒有改變或收窄。

但相比去年5月及6月，時任中央外辦主任楊潔篪與沙利文分別通電和在盧森堡會晤，中方是次會晤的新聞稿只是表示「王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場」，火藥味較輕。楊潔篪去年則就台灣問題向沙利文表明，美方一系列「錯誤言行」，「不要有任何誤判和幻想」，「如美方執意打台灣牌，在錯誤道路上愈走愈遠，必將局勢引向危險境地。」

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責任編輯：連兆鋒