王毅晤沙利文 | 胡錫進：打破僵局 但緩和戰略僵持仍需一點

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，周三至周四（10至11日）在維也納，與美國總統國家安全事務助理沙利文會晤。內地《環球時報》前總編輯胡錫進認為，王毅和沙利文之會打破了中美外交僵局，但緩和雙方戰略僵持尤需美方誠意。

胡錫進周五（12日）評論如下：

王毅同美國總統國家安全事務助理沙利文10日至11日在維也納舉行會晤。這是過去幾個月中美最高級別的接觸，它標誌著氣球事件以來兩國外交僵持的緩和。

那起事件後，中國對美採取了明顯的外交冷淡，美方通過公開和半公開的方式多次表達希望與中方重開高層接觸，但中方均未公開響應。布林肯因氣球事件放棄了商定好的對華訪問，美方的報道稱他之後想來，但沒有來成。美國輿論寄希望於兩國防長下月在新加坡香格里拉安全論壇期間會晤，或者兩國高官在本月的亞太經合組織貿易部長會議期間會晤，中方的態度也被指「不確定」，美方顯得相當著急。

王毅與沙利文的會晤之前做了嚴格保密，所以來得相當突然，它打破了中美持續了幾個月的外交僵局。雙方各自在第一時間發表的簡短通報中，都對會晤使用了「坦誠、實質性、建設性」的描述，並且表示要保持、用好這一溝通渠道。雙方的用詞是以往這類通報中最為接近的之一。

老胡認為，中美打破外交僵局很重要，其實秦剛本周一會見美國駐華大使，已經傳遞了中方願意恢復與美國高層外交接觸的信號。但是僅有外交緩和是不夠的，緩和兩國的戰略僵持無疑更為關鍵。美國如果不斷加劇對中國的戰略遏制打壓，外交溝通最終將無法阻止兩國關係的持續惡化。

中國當然無意惡化與美關係，整個中國社會從上到下都沒有這樣的意願。但是美國說一套做一套，在中國的核心利益台灣問題上不斷使絆，並且加緊構建反華陣線，破壞中國的供應鏈，這些都是中方無法容忍的。中國是有力量的大國，我們也有使用力量捍衛國家利益、不惹事但絕不怕事的戰略意志，美國如果走敵對中國的實質路線，必將遭到中國的強烈抵制。

中美對話溝通必須以促進雙方利益為目的，不能成為美方一邊強化遏制中國戰略，一邊通過對話讓中國被迫吞下苦果、接受美方霸道行徑的過程。中國不會按照美方的意願做這種配合，在這個問題上，美方千萬不能搞錯了。

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責任編輯：連兆鋒