中銀管濤：內地不能因為物價階段性走低 就搞強刺激政策

內地昨日公佈的通脹數據不佳，官媒今日刊出多位專家的觀點，其中，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，低通脹是因為內地經濟處於恢復期，不能因為物價階段性走低，就搞強刺激政策。

內地4月CPI（居民消費價格指數）按年升0.1%，低於預期的0.3%，創2021年2月以來最低水平；PPI（工業生產者出廠價格指數）按年降3.6%，降幅超過預期的3.3%，為2020年5月以來最大降幅。

內地官媒《經濟日報》引述管濤表示，低通脹是因為內地經濟處於恢復期，反通脹力量較強，推動物價回升至更優水平的力量正在逐步蓄力。當前市場對內地物價的擔心主要是經濟復甦基礎尚不牢固。為此，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革、發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來。不能因為物價階段性走低，就搞強刺激政策。

報道還引述國家發展改革委價格監測中心分析預測處處長張學武表示，當前物價下行主要是高基數擾動下的回落，是階段性、暫時性的。隨著經濟運行持續好轉，市場需求穩步回暖，基數效應逐步減弱，後期物價運行有望回升至合理水平。

中國宏觀經濟研究院綜合形勢室主任郭麗岩表示，4月份內地物價總水平在合理區間，相對低位運行只是季節性、暫時性現像，並不是趨勢性特征。展望全年，內地物價總水平將在合理區間小幅溫和波動。內地經濟內生動能不斷增強，供需雙側恢復趨向均衡，尤其是接觸式服務消費明顯回升，帶動就業與收入增加，經濟向上向好態勢將逐步在物價上顯現。

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責任編輯：尹航

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