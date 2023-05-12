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「魔獸」Dwight Howard稱台灣是國家 他道歉並這樣解釋

社會熱點 12:10 2023/05/12

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綽號「魔獸」的美國前NBA明星懷特·侯活（Dwight Howard）聯合台灣副領導人賴清德拍宣傳片。侯活在片中稱台灣是「國家」，還說自己對這個國家有全新認識。他的言論在大陸社交平台引發熱議，有網民批評侯活是「台獨」，要求道歉。

侯活去年11月宣布加盟台灣T1聯盟桃園雲豹隊。中華文化總會日前邀請侯活與賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，影片開頭處，侯活說，「自從我來到台灣之後，我對這個國家就有了一個全新的認識」，並大讚台灣讓他感受到很多愛。因為把台灣稱呼為「國家」，侯活的言論在微博引來不少大陸網民質疑是「台獨」。

宣傳片截圖

有微博網民說，「就算台灣給錢多也不可以亂說話。」在侯活微博帳號的評論區，也有網民留言稱「台灣是中國不可分割的一部分。」

侯活今日被台媒問及有關問題時表示，自己拍片的本意並不想傷害任何人，為此道歉。當他說到「country」一詞時，指的不一定是「國家」，從一個地方來到另一個地方，也會稱其「country」，這是他們說話的方式，可能造成溝通誤會。自己不是政治家，不想涉入任何政治話題，也擁有言論自由，但再次為傷害到他人道歉，他曾到中國許多地方旅行，也很享受現在在台灣的日子，尊重所有中國人與台灣人。

候活還稱，所有人都生活在同一個星球上，不管生活在哪裡，給予每一個人同等程度的尊重，之後也會繼續秉持這樣的作法。

侯活微博帳號的評論區中，不少網民表示台灣是中國的一部分。

在北京，國台辦曾表示，台灣是中國的一部分。盡管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。台灣不是也永遠不可能成為一個「主權獨立國家」。反對「台獨」、支持兩岸關系和平發展，是台灣民眾的主流意願。「台獨」與台海和平水火不容，是台灣同胞利益福祉的最大威脅。

《男兒當入樽》辱華了? 井上雄彥這gif圖引發內地網民解讀

【中共二十大】不承諾放棄武統台灣 發言人：台獨是絕路 外人靠不住

責任編輯：尹航

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