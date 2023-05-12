秦剛訪德後 德國據報反對歐盟涉俄制裁長臂扯中國

歐盟醞釀新一輪針對俄羅斯制裁，並考慮長臂管轄將一批中國企業列入制裁名單，但歐盟各國日前開會討論後未有共識。其中，德國據報帶頭反對在制裁俄羅斯之中扯上中國，主張要審慎處理與中國的外交和貿易關係。中國國務委員兼外長秦剛日前到訪德國時，表明中國沒有向俄提供武器，中俄正常貿易不應受影響，中方堅決反對第三方長臂管轄，「如果是這樣的話，中方也將作出必要的反應。」

歐盟成員國周三（10日）一致同意對俄推出第11輪制裁，但並未決定具體採取甚麼措施。對於歐盟委員會早前提出，將5家香港公司在內7家中企列入制裁名單，路透社引述外交消息人士報道，德國在會上就此提出警告，若干國家亦主張需要審慎，認為歐盟需要在執行制裁、防止干擾國際外交和貿易之間平衡。

德國駐歐盟使團未有回應傳媒查詢。柏林政府消息人士則指出，德方對歐盟制裁域外化持批判態度。

除了7家中企，歐盟委員會提出的制裁亦覆蓋哈薩克、烏茲別克、亞美尼亞、伊朗等國企業。

秦剛周二（9日）在柏林與德國外長貝爾伯克共同會見記者時，表明中方不向烏克蘭危機相關方出售武器，並依法依規審慎處理軍民兩用物項出口；中俄企業開展正常交往合作，不應受到影響；中方堅決反對依據自身法律，對別國搞長臂管轄和單邊制裁，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

中國商務部亦奉勸歐盟，希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。

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責任編輯：連兆鋒