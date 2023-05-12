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習近平：推進京津冀協同發展 成中國式現代化建設先行區（多圖）

國情動向 15:32 2023/05/12

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國家主席習近平近日在河北考察，主持召開深入推進京津冀協同發展座談會並發表重要講話。他強調，要堅定信心，保持定力，增強抓機遇、應挑戰、化危機、育先機的能力，統籌發展和安全，以更加奮發有為的精神狀態推進各項工作，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區。

據央視報道，習近平今日（12日）在石家莊市，先後考察了中國電科產業基礎研究院、石家莊市國際生物醫藥園規劃展館，了解企業研發生產和當地推動生物醫藥產業發展等情況。

中國電科產業基礎研究院自1956年從事半導體研究，先後創造了60多項國內第一，是中國半導體、傳感器與微系統、集成電路原創技術策源地，其產品包括固態微波產品、電子陶瓷外殼、碳化硅電力電子器件等，有力支撐了載人航天、月球火星探測、北斗組網等各類裝備和以5G基站、新能源汽車、光通訊等為代表的數字經濟產業發展。

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此外，習近平昨日（11日）在河北省滄州市，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區，了解當地旱鹼麥種植推廣及產業化、港區生產經營及發展規劃等情況。

責任編輯：陳俊賢

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