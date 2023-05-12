OPPO終止自研芯片業務 「考慮手機市場不確定性」

國產手機品牌OPPO今日（12日）表示，面對全球經濟及手機市場的不確定性，經過慎重考慮，決定終止旗下芯片公司哲庫ZEKU的業務。

OPPO在聲明中稱，這是一個艱難的決定，會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。

OPPO 100% 控股的ZEKU哲庫科技創立於2019年。該公司的芯片產品聚焦於為高端旗艦手機提供軟硬件支持。公開消息顯示，ZEKU總部位於上海，並且在北京、西安、成都、美國和日本等地成立設計分部，團隊人數2000名以上。

5月11日，第三方調查公司Counterpoint Research公佈了2023年第一季度的全球智能手機市場調查數據，數據顯示全球智能手機市場第一季度出貨量按年下降14%，按月下降7%至2.802億部。前五大手機品牌銷量按年均有不同程度下滑。

其中，三星一季度出貨量為6060萬部，按年下降19%；蘋果一季度出貨量為5800萬部，按年下降2%；小米出貨量為3050萬部，按年下降22%；OPPO出貨量為2800萬部，按年下降10%；vivo本季度出貨量為2080萬部，按年下降18%。

責任編輯：蒯宇澄

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