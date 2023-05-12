  • 25°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟外長文件：歐洲對華要清醒但不對抗 免捲中美零和博弈

國情動向 16:00 2023/05/12

分享：

分享：

歐盟委員會主席馮德萊恩近期宣揚，歐盟對中國要「去風險」但「不脫歐」，而歐盟外交與安全政策部門又有另一番表述。歐盟外長博雷利稱，歐盟對中國要「清醒」但「不對抗」，要避免捲入中美間的零和博弈。

彭博社報道，歐盟外交與安全政策部門一份草案文件稱，與美國保持協調，會對歐盟清醒地（clear-eyed）與中國接觸並處理中國崛起的挑戰至關重要，不過，「歐盟不應認同美國和中國競爭是零和競爭，只容一方勝利的主張。」

對於台海議題，文件表示歐盟「基本利益在於與中美接觸，以維持現狀並減少緊張。」

文件又主張，若中國不推動俄羅斯從烏克蘭撤軍，歐中關係會受到「極其關鍵影響」（critically affected），而為公正的和平設立條件，會是歐盟如何同中國接觸的決定因素。

《南華早報》引述同一份文件指，博雷利表示，即使俄羅斯在烏克蘭戰敗，也不會影響中國的軌道，因為中國亦可設法從中獲取地緣政治利益。

文件重申歐盟應同時將中國定位為夥伴、競爭者與系統性對手，並稱如要在這複雜關係中保持平衡，歐盟及各成員國都要維持堅定，但不對抗。「我們需要清醒看待這關係的性質。」

對於如何處理對華關係，歐盟高層內部與成員國之間一直無法取得有效共識。對於歐盟對華的夥伴、競爭者與系統性對手三重定位，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅曾稱，全面戰略夥伴就是中歐關係唯一恰當定位。

國務委員兼外長秦剛本周訪問德國時，表示中方對德方、歐方不搞對華脫鉤表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的「去風險」表示關切；如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。

秦剛訪德後 德國據報反對歐盟涉俄制裁長臂扯中國

王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？

秦剛晤法國外長 主張中歐關係不針對不依附不受制第三方

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中歐關係 中國 歐盟 美國 俄羅斯 烏克蘭

上一篇文章

外交部否認中國是發達國家 汪文斌：這帽子中國戴不上

下一篇文章

中國勸和促談 派代表下周一赴烏俄等五國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅晤沙利文 | 胡錫進：打破僵局 但緩和戰略僵持仍需一點
王毅晤沙利文 | 胡錫進：打破僵局 但緩和戰略僵持仍需一點
王文濤應約會見美駐華大使伯恩斯 或為兩國領導人對話鋪路
王文濤應約會見美駐華大使伯恩斯 或為兩國領導人對話鋪路
德國：將按計劃容許中遠集團入股漢堡港碼頭
德國：將按計劃容許中遠集團入股漢堡港碼頭
內地下週一全面恢復口岸快捷通關 出入境證件可全國通辦
內地下週一全面恢復口岸快捷通關 出入境證件可全國通辦
王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？
王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？
王毅維也納晤沙利文 討論推動中美關係止跌企穩
王毅維也納晤沙利文 討論推動中美關係止跌企穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款