歐盟外長文件：歐洲對華要清醒但不對抗 免捲中美零和博弈

歐盟委員會主席馮德萊恩近期宣揚，歐盟對中國要「去風險」但「不脫歐」，而歐盟外交與安全政策部門又有另一番表述。歐盟外長博雷利稱，歐盟對中國要「清醒」但「不對抗」，要避免捲入中美間的零和博弈。

彭博社報道，歐盟外交與安全政策部門一份草案文件稱，與美國保持協調，會對歐盟清醒地（clear-eyed）與中國接觸並處理中國崛起的挑戰至關重要，不過，「歐盟不應認同美國和中國競爭是零和競爭，只容一方勝利的主張。」

對於台海議題，文件表示歐盟「基本利益在於與中美接觸，以維持現狀並減少緊張。」

文件又主張，若中國不推動俄羅斯從烏克蘭撤軍，歐中關係會受到「極其關鍵影響」（critically affected），而為公正的和平設立條件，會是歐盟如何同中國接觸的決定因素。

《南華早報》引述同一份文件指，博雷利表示，即使俄羅斯在烏克蘭戰敗，也不會影響中國的軌道，因為中國亦可設法從中獲取地緣政治利益。

文件重申歐盟應同時將中國定位為夥伴、競爭者與系統性對手，並稱如要在這複雜關係中保持平衡，歐盟及各成員國都要維持堅定，但不對抗。「我們需要清醒看待這關係的性質。」

對於如何處理對華關係，歐盟高層內部與成員國之間一直無法取得有效共識。對於歐盟對華的夥伴、競爭者與系統性對手三重定位，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅曾稱，全面戰略夥伴就是中歐關係唯一恰當定位。

國務委員兼外長秦剛本周訪問德國時，表示中方對德方、歐方不搞對華脫鉤表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的「去風險」表示關切；如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。

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責任編輯：連兆鋒