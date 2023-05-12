G7擬共同應對中國「經濟脅迫」 北京促停止搞封閉排他小圈子

有報導指七國集團（G7）將宣布共同應對來自中國的經濟脅迫。在北京，外交部敦促G7停止搞封閉排他的小圈子，不做經濟脅迫的同謀和幫兇。

外交部發言人汪文斌表示，「說到經濟脅迫，第一個應當受到聲討的恐怕非美國莫屬。」美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，其行為嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

汪文斌指出，據媒體報導，從2000年到2021年，美國對外制裁增加了933%，僅特朗普政府4年間就實施了3900多項製裁，相當於平均每天揮舞三次製裁大棒。截至2021財年，美國已生效的製裁措施累計達到9400多項。美國已對世界上近40個國家實施過單邊經濟制裁，全球近一半人口受到影響。

汪文斌還表示，實際上，七國集團其他成員在美國的經濟脅迫和霸凌面前也難以倖免。日本東芝、德國西門子、法國阿爾斯通等企業都曾是美國打壓的對象。如果G7峰會要把應對經濟脅迫列入日議程的話，「我建議可以先討論一下美國的所作所為。」

他強調，中國自身就是美國經濟脅迫的受害者。中國一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，敦促七國集團順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的小圈子，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

責任編輯：陳俊賢