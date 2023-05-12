  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

G7擬共同應對中國「經濟脅迫」 北京促停止搞封閉排他小圈子

國情動向 16:49 2023/05/12

分享：

分享：

有報導指七國集團（G7）將宣布共同應對來自中國的經濟脅迫。在北京，外交部敦促G7停止搞封閉排他的小圈子，不做經濟脅迫的同謀和幫兇。

外交部發言人汪文斌表示，「說到經濟脅迫，第一個應當受到聲討的恐怕非美國莫屬。」美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，其行為嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

汪文斌指出，據媒體報導，從2000年到2021年，美國對外制裁增加了933%，僅特朗普政府4年間就實施了3900多項製裁，相當於平均每天揮舞三次製裁大棒。截至2021財年，美國已生效的製裁措施累計達到9400多項。美國已對世界上近40個國家實施過單邊經濟制裁，全球近一半人口受到影響。

汪文斌還表示，實際上，七國集團其他成員在美國的經濟脅迫和霸凌面前也難以倖免。日本東芝、德國西門子、法國阿爾斯通等企業都曾是美國打壓的對象。如果G7峰會要把應對經濟脅迫列入日議程的話，「我建議可以先討論一下美國的所作所為。」

他強調，中國自身就是美國經濟脅迫的受害者。中國一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，敦促七國集團順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的小圈子，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
貿易戰 地緣政治 七大工業國集團 日本 德國 法國 外交 美國 歧視 中國

下一篇文章

外交部否認中國是發達國家 汪文斌：這帽子中國戴不上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國勸和促談 派代表下周一赴烏俄等五國
中國勸和促談 派代表下周一赴烏俄等五國
秦剛訪德後 德國據報反對歐盟涉俄制裁長臂扯中國
秦剛訪德後 德國據報反對歐盟涉俄制裁長臂扯中國
王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？
王毅晤沙利文8個字成焦點 中美通稿出奇貌合但仍神離？
王毅晤沙利文 | 胡錫進：打破僵局 但緩和戰略僵持仍需一點
王毅晤沙利文 | 胡錫進：打破僵局 但緩和戰略僵持仍需一點
王毅維也納晤沙利文 討論推動中美關係止跌企穩
王毅維也納晤沙利文 討論推動中美關係止跌企穩
外交部否認中國是發達國家 汪文斌：這帽子中國戴不上
外交部否認中國是發達國家 汪文斌：這帽子中國戴不上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款