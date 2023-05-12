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外交部否認中國是發達國家 汪文斌：這帽子中國戴不上

國情動向 16:28 2023/05/12

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美國眾議院此前通過一項涉華法案，美國國會又提出一項決議案，都是關於反對中國的發展中國家地位。在北京，外交部發言人汪文斌表示，美國想要給中國送一頂「發達國家」的帽子，對不起，這頂帽子中國戴不了。

汪文斌列出中國作為發展中國家的事實依據：

  • 2022年中國人均國內生產總值為12741美元，是發達經濟體的五分一，僅相當於美國的六分一。
  • 2021年中國人均國民總收入位列世界第六十八位，人類發展指數世界排名第七十九位，與主要發展中國家排名相當。

汪文斌又指出中國作為發展中國家的國際法依據。他說，中國的發展中國家地位又包括世界貿易組織機制、《聯合國氣候變化框架公約》《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》在內的國際條約所認可，並為國際社會廣大成員所接受。中國的發展中國家地位不容剝奪。

汪文斌指出，中國不會加入西方的富人俱樂部，正如國家主席習近平指出的，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。他強調，在世貿組織中，中國目前實際享受的特殊與差別待遇條款遠低於發展中國家的平均水平。

汪文斌稱，中國是否屬於發展中國家，不由美國說了算，美方散佈各種虛假論調，試圖否定中國的發展中國家地位，其真實意圖無外乎是打壓遏制中國發展空間，讓中國背包袱、扛責任，挑撥中國與發展中國家友好關係，干擾、遲滯發展中國家群體性崛起的勢頭。

中國勸和促談 派代表下周一赴烏俄等五國

責任編輯：尹航

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