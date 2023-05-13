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秦剛：涉疆港藏非人權問題 事關維護中國主權

國情動向 10:39 2023/05/13

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國務委員兼外長秦剛在奧斯陸與挪威外交大臣維特費爾特共同會見記者。

據中國外交部網站，秦剛表示，與維特費爾特進行了友好坦誠的會談，雙方對發展中挪關係有信心、有期待。中方讚賞挪威堅定奉行一個中國政策，讚賞兩國相互尊重照顧彼此的核心利益和重大關切。中挪關係穩健發展的最重要經驗，在於堅持相互尊重、平等相待、互利共贏的相處之道，求同存異。

秦剛說，雙方就下一步加強中挪合作的設想交換了意見，同意盡快恢復並加速交往，推進互利合作；並就經貿投資、海洋海事、綠色轉型、氣候變化、文化旅遊、地方合作等對表。

韓正和秦剛分別到訪荷蘭和挪威

秦剛訪德後 德國據報反對歐盟涉俄制裁長臂扯中國

秦剛表示，中國政府為保護人權做出不懈努力。涉港、涉疆、涉藏問題不是人權問題，而是事關維護中國主權、安全和發展利益的問題。中方堅決反對外部勢力利用這些問題在中國制造不穩定。台灣問題本質是反分裂鬥爭，中方希望台海和平穩定，希望實現和平統一。破壞台海和平穩定的正是「台獨」分裂勢力和有的國家對「台獨」的縱容支持。中國政府和人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移。

秦剛：中歐關係要做到三個堅持

秦剛又指，中歐關係要持續穩定發展，需要做到三個堅持，包括包容的世界觀、進步的歷史觀及互利共贏的合作觀。

在烏克蘭問題上，秦剛強調，當務之急是停火止戰，最終要通過談判方式政治解決危機。中方將始終站在和平一邊，堅持勸和促談。希望危機相關各方保持冷靜克制，共同為談判解決危機作出努力，並著眼歐洲長治久安，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

責任編輯：易燕丹

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