博雷利：歐盟外長就調整對華政策達成基本共識

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指，歐盟成員國外長在調整對華政策上達成基本共識，支持減少在經濟上對中國的依賴，但強調並非要脫鈎。

歐盟成員國外長在瑞典斯德哥爾摩開會，博雷利在會後表示，與會者就未來對華政策達成初步共識，涉及價值差異、經濟安全與戰略安全三個重點。

在經濟安全問題上，博雷利指，歐盟對中國貿易逆差龐大，貿易關係非常不平衡。歐盟須在與中國交往的同時，與中國進行競爭，並減少對中國的經濟依賴，但必須確定如何實現這個目標。

他指出，在太陽能電池板等關鍵技術和主要原材料方面，歐盟對中國的依賴程度，超過對俄羅斯能源的依賴程度。他形容歐盟在俄烏戰事前，過分依賴俄羅斯天然氣供應是「戰略失誤」，必須從中汲取教訓。

但博雷利强調，其目的不是尋求歐盟與中國在經濟上「脫鈎」，而是重新平衡這種關係，又指去風險化只是一個詞語，背後有很多工作要做，需要時間檢討歐盟與中國之間所有經濟關係。

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另外，博雷利表示，歐盟同中國的價值觀問題，包括政治體制、以及對人權理解不同。歐盟將繼續一中政策的立場，並會與中美往來，以保持台海現狀，避免局勢升溫。在烏克蘭問題上，他說如果中國無法促使俄羅斯撤軍，歐盟與中國的關係不能正常發展，呼籲中國運用影響力讓俄羅斯停止這場戰爭。

博雷利表示，他將整合會上意見，供下月底的歐盟領袖峰會討論，形成一致政策。他亦會同歐盟委員會共同準備一份關於經濟安全措施的提案。

責任編輯：易燕丹

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