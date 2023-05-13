韓正訪問荷蘭 稱中歐沒有根本利害衝突

國家副主席韓正在訪問荷蘭期間，分別與國王威廉亞歷山大及首相呂特舉行會談。韓正指，中歐沒有根本利害衝突，願通過務實合作推進雙邊關係更好發展。

韓正與威廉亞歷山大會面時表示，中荷關係始終保持健康穩定發展。雙邊貿易額逆勢增長，農業水利、交通物流、可持續發展等領域合作穩步推進，希望通過此訪，進一步落實國家主席習近平和國王達成的重要共識，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更大發展。

韓正指，當前經濟全球化遭遇一些困難，但大趨勢不可逆轉。中荷在綠色低碳、氣候變化等領域有很大合作空間，應攜手努力，共迎挑戰。亞歷山大則表示，荷中在可持續發展和環境保護方面，應進一步加強合作，促進全球碳中和與減排。

▲ 韓正在海牙與荷蘭國王亞歷山大會面

與呂特會談時，韓正表示，當前中國經濟企穩回升勢頭好於預期，必將助力全球經濟復甦，也將為中荷務實合作提供更廣闊空間。中方願與荷方廣泛溝通，鞏固互信，共同探索新形勢下合作走向，推動中荷關係健康發展。

韓正和秦剛分別到訪荷蘭和挪威

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韓正指出，應對氣候變化關鍵在於行動，需要國際社會共同關注和努力。中歐之間沒有根本利害衝突，更多的是優勢互補，中方願通過務實合作推進中歐關係更好發展。

呂特表示，當今世界問題很多，中國的作用不可或缺。期待荷中交往快速恢復，願深化雙方務實合作，加強氣候變化領域的科技合作，助力實現全球應對氣候變化目標。

▲ 韓正在海牙與荷蘭首相呂特舉行會談

責任編輯：易燕丹

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