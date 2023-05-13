  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四川火鍋協會擬定統一辣度標準 專家：主觀因素多難執行

社會熱點 15:29 2023/05/13

分享：

分享：

有網民在四川麻辣社區發貼稱，微辣、中辣、特辣過於主觀，應該更加科學地制定全省統一的火鍋辣度指數。四川省火鍋協會指意見靠譜，正在研究方案。不過也有專家認為，主觀因素較多，執行難度很大。

內地短片平台上，諸如「老外挑戰成都最辣火鍋，開吃前簽『生死狀』」、「廣東男生吃微辣火鍋淚如雨下」等吃辣挑戰影片層出不窮，「鬥辣」亦成為一些火鍋店的宣傳噱頭。在重慶市渝中區，有火鍋店更將薪金和吃辣掛鉤，招聘啓事列明：「全城招聘最能吃辣員工，印度魔鬼辣9,800元（人民幣，下同）、魔鬼辣6,800元、朝天椒4,800元。」

平價火鍋牛肉有古惑 業界揭20%用這幾類肉冒充

「三星堆」被瘋狂搶註商標 麻辣火鍋也與文物有關？（組圖）

為避免以辣味做噱頭的網紅店被遊客誤認為成都火鍋代表，有網民建議，成都應率先跳出一味求辣，推廣「辣度」標識，形成新的行業規範，提供火鍋飲食文化的新尺度。不少人回應表示贊同，並稱「外地人確實很需要。」

事實上，國際上最早衡量辣度的方法是1912年美國藥物化學家Wilbur Lincoln Scoville的SHU（斯科維爾辣度指數），它表示物質被稀釋到感覺不到辛辣的次數。這個方法測出的辣椒辣度從0個單位到幾十萬個單位，SHU的測辣原理也沿用至今。

聚焦國內，早在2006年，中國湖南農業大學食品科技學院受國家標準委委托，制定針對辣椒和辣椒制品的辣度國家標準。2014年，四川旅遊學院食品科學系和烹飪科學四川省高等學校重點實驗室以SHU原理為基礎，將123道川菜分出微辣、中辣、辣、特辣4個等級。

至於火鍋的辣度，2017年，德莊集團發布「李氏辣度」標準，以「度」為單位，把火鍋的辣度分成微辣（9° ~ 29°）、低辣（30° ~ 39°）、中辣（40° ~ 49°）、高辣（50° ~ 59°）、特辣（60° ~ 69°）、暴辣（≧ 70°）這 6 個等級。

有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語

2018年，重慶市質量技術監督局發布《麻辣火鍋底料辣度量化及等級劃分》，對辣度進行分級（150SHU=1辣度），但屬於推薦性的地方標準，並不為人熟知。

對於辣度的標準劃定，重慶文旅協會副會長、美食評論學會會長、川菜學者司馬青衫表示，辣或不辣是基於每個人接受度不同，實際上是一個主觀標準，和客觀標準很難統一。而且辣度標準可能會為部分火鍋企業帶來更大的工作量、更高的成本，這些最終都會反映到火鍋價格上，「我個人認為這個標準的執行難度很大。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 美食 食品 火鍋 重慶 成都 四川省

下一篇文章

郭靖、黃蓉變大學生？金庸生前訴內地小説案二審判賠188萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大喜之日裝扮惹議 湖北迎親隊伍穿日本軍裝拿刺刀
大喜之日裝扮惹議 湖北迎親隊伍穿日本軍裝拿刺刀
內地專家建議「出糧」給生育的人：別忽視生育的勞動價值
內地專家建議「出糧」給生育的人：別忽視生育的勞動價值
廣州海關截獲1881枚出境納粹徽章
廣州海關截獲1881枚出境納粹徽章
網傳深圳知名豪宅出事故 花園開裂直接掉到地下停車場
網傳深圳知名豪宅出事故 花園開裂直接掉到地下停車場
網傳浙江外賣員被嘲喝不起奶茶 買70杯摔店門口 真相大反轉
網傳浙江外賣員被嘲喝不起奶茶 買70杯摔店門口 真相大反轉
「魔獸」Dwight Howard稱台灣是國家 他道歉並這樣解釋
「魔獸」Dwight Howard稱台灣是國家 他道歉並這樣解釋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款