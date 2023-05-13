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中澳部長級經濟聯委會時隔6年再舉行 重啟多項經貿對話機制

經濟脈搏 16:21 2023/05/13

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商務部部長王文濤與到訪北京的澳洲貿易部長法瑞爾，周五（12日）共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。雙方就落實兩國領導人峇里島會晤重要共識、穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行坦誠、專業、全面的交流。

王文濤指出，中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，聯委會時隔6年再次啟動，具有標誌性意義。雙方應繼續落實好兩國領導人會晤重要共識，著眼於中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。

王文濤表示，中方願與澳方一道，共同拓展更多合作領域，希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。

王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素

中澳貿易緊張有望解凍？澳洲貿易部長這樣說

法瑞爾表示，澳中經貿關係強勁有力，雙方近期在推進雙邊經貿關係、妥善處理彼此重點經貿關切方面取得實質性進展。聯委會的重啟發出澳中關係向好的重要信號，也預示著雙邊經貿合作的穩定發展。希望雙方加強溝通，推動取得更多積極成果。澳方願繼續與中方加強在世界貿易組織、亞太經合組織等多邊和區域平台中的合作。

雙方一致同意，重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數字貿易和電子商務領域開展合作。

責任編輯：易燕丹

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