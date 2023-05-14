廣電總局首位女局長曹淑敏到任 連續三屆中央候補委員

原國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏出任國家廣播電視總局局長，填補這一空缺逾五個月的正部長級職務。曹淑敏是廣電總局史上首位女性一把手，還已連續三屆擔任中央候補委員。

廣電總局官網介紹指，曹淑敏1966年7月出生，博士研究生，現任二十屆中央候補委員，中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局局長。

廣播電視總局為國務直屬機構，主要負責監管、審查廣播電視與網絡視聽節目，負責廣播電視節目的進口、收錄和管理等。2013年3月，原國家廣播電影電視總局和新聞出版總署整合為國家新聞出版廣電總局。

公開信息顯示，曹淑敏1992年從北京航空航天大學碩士畢業後進入郵電部電信傳輸研究所工作，並在2011年4月至2016年8月期間擔任中國信息通信研究院院長。

2016年底，她轉戰地方，出任江西省鷹潭市市長並火速升為鷹潭市委書記，2017年底，她被調回北京，出任北京航空航天大學黨委書記（副部長級）。2021年12月，她出任國家互聯網信息辦公室副主任。她還是第十八至二十屆中央候補委員。

此外，她還曾是中國3G研究項目專家組負責人，後又出任國家4G和5G項目推進組組長。

據廣電總局官網的歷任領導任職年表，曹淑敏為該局首位女性局長，其前任徐麟已於去年12月出任貴州省委書記。

博雷利：歐盟外長就調整對華政策達成基本共識

韓正訪問荷蘭 稱中歐沒有根本利害衝突

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道