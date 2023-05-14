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上海闊太請「貼身丫鬟」：跪下伺候穿鞋 不要自尊心強的 

社會熱點 16:59 2023/05/14

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家中請工人來幫手料理家事，這不是什麼新聞，可月薪達14萬人民幣（約15.9萬港元）就十分少見了。當然，月薪這麼高，工作內容想必也不同尋常，比如，要在雇主伸腳時就給雇主穿鞋，雇主抖肩時就給雇主脫衣，還得是跪地服務。招聘簡介還寫明：「不要自尊心很強的」。

近日網傳一則「上海太太月薪14萬招保姆」的招聘截圖，月薪達14萬人民幣，遠高於市場行情。這份工作的工時從早上9點至晚上9點，工作內容包含雇主「一伸腳就知道給穿鞋，一抖肩就給脫衣」，且要求「跪地服務」，更明指「自尊心很強的不要，要有眼力見」。求職者的身高需達165厘米，體重需控制在110斤（即55千克）以下，且要高中以上學歷，還要身懷才藝，會唱歌跳舞、長相干淨。

此消息一出引起網民熱議，最引發爭議的是「跪地服務」的要求，許多人認為這是侮辱工作者的人格尊嚴。

據內媒報道，發布這項工作訊息的是上海一間家政公司，其客戶多為商家、政界、中產階層、500強企業、駐華機構代表等人士。從官網中可發現，雇主可以挑選「阿姨、月嫂、管家」等類型，並挑選學歷、方言、英語，甚至生肖。

而針對網傳截圖中「跪地服務」的真實性，上述家政公司目前並沒有回應。但有網民說，家政公司在審核求職者資格的同時，也應該對雇主不合理的工作要求進行審核，為勞雇雙方爭取平等和尊重。

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責任編輯：尹航

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