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外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人

國情動向 11:34 2023/05/15

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近年偷渡到美國的中國人急增，外媒實拍一名中國大媽如何游水過境。官媒《環時》前總編輯胡錫進質疑報道的目的，並強調該大媽者不能代表中國人。

美國之音近日發佈一段片段，拍到一名操流利普通話的中年大媽在美墨邊境跟隨其他偷渡客冒險泅渡界河，搶著在美國有關非法移民的法案修改前進入美國。

胡錫進在微博發表文章指，他對該名大媽冒著危險偷渡感到同情，同時想起前些年中國很窮時那些華人偷渡客的背影。現在仍有一些生活很不如意的人，按照自己的想像去國外闖蕩。但她們現在已代表不了今天海外華人的形象，更不能說是現代中國的縮影，因為其不代表今天中國人追求夢想方式的主流。

客觀說，中國經過大規模扶貧，以及城市對農民工待遇的不斷改善，中國人向發達國家實施偷渡的高潮肯定已經過去了......中國這塊土地和這裡的人民很爭氣，我們自己在改變命運，一步一個腳印地讓我們的國家和我們自己的生活好起來，讓中國夢代替傳說中的「美國夢」。今天中國的高鐵比美國多多了，一年銷售的小汽車比美國多出一千萬輛，我們的國家實現了全面小康，正在大步向現代化邁進。

胡錫進稱，他注意到美國之音近來熱衷報導這些移民中的中國人，極力朝政治方向引申，目的很不單純，中國人一定要對這些報道存個心眼。不過，他也認同美國如今仍然比中國發達，對移民的吸引力當然也超過中國，「有沒有這個大姐的這段視頻，我們對此都清楚」。

責任編輯：陳建錫

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