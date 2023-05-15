用來做倉庫都抵 北京人在河南一口氣花10萬買8層樓

10萬元人民幣（人民幣，下同，約11.4萬港元）在北上廣深可能只買到幾十呎，可在河南鶴壁能買到好幾個單位。內媒講述了北京人丁樂的例子，他在鶴壁一口氣買了8個單位，一共花了10萬元，最便宜的一個單位只需一千元。

據內媒報道，丁樂是開網店的生意人，為了找倉庫，他開始在網上關注各地的便宜房子，並在河北保定、唐山和浙江紹興都買過幾個10萬元以內的單位。2020年10月，他發現了河南鶴壁這個地方，被當地的熱鬧和便宜吸引了，於是在接下來的半個月，他一口氣買了8個單位，一共花了10萬元。其中最便宜的一個單位1000元，加中介費1000元也才2000元。

據了解，這些房子都是老舊的二手樓，有70年大產權，沒有物業費，每個月只交幾元錢的衛生費。

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丁樂說，在鶴壁「買樓就像買菜」，看到合適的隨時可能入手一套。他不在乎房子的質量和位置，只要價格低就行。

資料顯示，鶴壁位於河南省北部，總面積2140平方千米，比深圳略大，是中原城市群核心發展區14個城市之一。從鶴壁搭高鐵，30分鐘能到達河南省會鄭州，兩個半鐘能到北京、湖北武漢、陝西西安、江蘇徐州。

截至2022年，鶴壁市常住人口為157.2萬人，0至14歲人口佔比19.7%；15至64歲人口佔比67.4%；65歲及以上人口佔比12.9%。

責任編輯：尹航

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