  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

用來做倉庫都抵 北京人在河南一口氣花10萬買8層樓

社會熱點 15:20 2023/05/15

分享：

分享：

10萬元人民幣（人民幣，下同，約11.4萬港元）在北上廣深可能只買到幾十呎，可在河南鶴壁能買到好幾個單位。內媒講述了北京人丁樂的例子，他在鶴壁一口氣買了8個單位，一共花了10萬元，最便宜的一個單位只需一千元。

據內媒報道，丁樂是開網店的生意人，為了找倉庫，他開始在網上關注各地的便宜房子，並在河北保定、唐山和浙江紹興都買過幾個10萬元以內的單位。2020年10月，他發現了河南鶴壁這個地方，被當地的熱鬧和便宜吸引了，於是在接下來的半個月，他一口氣買了8個單位，一共花了10萬元。其中最便宜的一個單位1000元，加中介費1000元也才2000元。

據了解，這些房子都是老舊的二手樓，有70年大產權，沒有物業費，每個月只交幾元錢的衛生費。

繼鶴崗後內地再現「萬元房」 安徽淮南一套房低至3萬

黑龍江鶴崗稱財力有變 取消招聘基層政府工 當地最出名是白菜價買樓

丁樂說，在鶴壁「買樓就像買菜」，看到合適的隨時可能入手一套。他不在乎房子的質量和位置，只要價格低就行。

資料顯示，鶴壁位於河南省北部，總面積2140平方千米，比深圳略大，是中原城市群核心發展區14個城市之一。從鶴壁搭高鐵，30分鐘能到達河南省會鄭州，兩個半鐘能到北京、湖北武漢、陝西西安、江蘇徐州。

截至2022年，鶴壁市常住人口為157.2萬人，0至14歲人口佔比19.7%；15至64歲人口佔比67.4%；65歲及以上人口佔比12.9%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 物業 河南省 中國

下一篇文章

去年來港上市失敗 威馬汽車海口門市突全線停業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳深圳知名豪宅出事故 花園開裂直接掉到地下停車場
網傳深圳知名豪宅出事故 花園開裂直接掉到地下停車場
美籍港人在蘇州被判間諜罪成 處終身監禁
美籍港人在蘇州被判間諜罪成 處終身監禁
上海闊太請「貼身丫鬟」：跪下伺候穿鞋 不要自尊心強的
上海闊太請「貼身丫鬟」：跪下伺候穿鞋 不要自尊心強的
網民買肉餅一啖咬出滿口蛆蟲 餐廳賠10蚊
網民買肉餅一啖咬出滿口蛆蟲 餐廳賠10蚊
郭靖、黃蓉變大學生？金庸生前訴內地小説案二審判賠188萬
郭靖、黃蓉變大學生？金庸生前訴內地小説案二審判賠188萬
山西男感情糾紛殺害和撞倒多人 致7死11傷（有片）
山西男感情糾紛殺害和撞倒多人 致7死11傷（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款