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人行：經濟內生動力還不強 穩健貨幣政策要精準有力

經濟脈搏 17:51 2023/05/15

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人民銀行表示，中國經濟社會全面恢復常態化運行，增長好於預期，但經濟內生動力還不強，需求仍然不足。穩健的貨幣政策要精準有力，保持流動性合理充裕，著力支持擴大內需，提升支持實體經濟的可持續性，保持物價基本穩定，保持人幣匯率在合理水平上基本穩定，同時守住不發生系統性金融風險的底線。

人行今日（15日）發表一季度中國貨幣政策執行報告，回顧當季GDP、CPI、新增貸款等各項經濟數據，以及降準投放流動性、降低綜合融資成本、使用普惠小微貸款支持工具、深化人幣匯率市場化改革等政策效果，指今年以來貨幣政策堅持穩健取向，實現較好調控效果，有力支持經濟發展恢復向好。

報告提到，當前中國經濟社會全面恢復常態化運行，三重壓力緩解。但國內經濟內生動力還不強，需求不足；全球通脹高企，主要央行政策緊縮效應顯現。

對於下階段工作，報告明確，穩健的貨幣政策要精準有力，總量適度，搞好跨週期調節，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配；為實體經濟提供有力、穩固支持，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，提升支持實體經濟的可持續性。

關注物價走勢邊際變化，保持物價水平基本穩定；繼續深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，保持利率水平合理適度；堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人幣匯率彈性。

人行另發表專欄文章指，當前中國經濟沒有出現通縮，中長期看經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通脹的基礎。去年二季度受疫情衝擊GDP按年降至0.4%，低基數作用下今年二季度GDP增速可能明顯回升。

責任編輯：陳建錫

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