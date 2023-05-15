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「甄嬛」演員孫儷銜花影相引批評 網民：此花有毒 別誤導觀眾

社會熱點 17:12 2023/05/15

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在《甄嬛傳》中飾演甄嬛的內地知名女星孫儷近日拍了一組雜誌大片，網民感嘆於相片中美貌的同時，也有人指出，孫儷口中銜著的鳶尾花是有毒的，誤食後會導致肚子疼等症狀。有網民認為，孫儷作為公眾人物，她此舉會誤導普通人也用嘴含鳶尾花。

孫儷拍攝的這組大片是時尚雜誌《T》中文版五月刊封面。據悉，鳶尾是多年生草本植物，因花瓣形如鳶鳥的尾巴而得名，觀賞價值很高，是園林綠化的重要品種。

不過，鳶尾花不應該被銜在人的嘴巴裡。因為雖然不是劇毒生物，但鳶尾花整體都是有毒的，誤食後會導致肚子疼等症狀。有文章還特意提醒，給鳶尾花剪枝時一定要戴好手套，以免皮膚接觸到鳶尾花的汁液。

圖片來源：微博帳號TMagazineChina

有網民認為，孫儷銜花拍照只是為了造型，批評她的人是太上綱上線了。但也有人指出，孫儷作為公眾人物，她的照片會誤導普通人也用嘴銜鳶尾花，「如果一些女孩子模仿她，嘴裡咬著鳶尾花拍照怎麼辦」。

孫儷是內地知名演員，先後榮獲中國電視劇最具代表性的三大獎項：金鷹獎，飛天獎，白玉蘭獎，為電視史上最年輕完成大滿貫獎項的女演員。她在2019年獲封「新中國成立70周年全國十佳電視女演員」殊榮。孫儷代表作品包括《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等。

事實上，此前就有粉絲模仿明星照片惹出不少麻煩。女演員趙露思曾發布一張相片，是她在杭州一個並不出名的山上看日出。她的相片引來眾多年輕人跟風，這座因為古道蜿蜒，攀爬不易而並不熱門的山峰，在很短時間內成為網紅打卡點，導致當地旅遊部門緊急發佈通告。

通告中稱，此地屬於地質災害易發點，道路崎嶇，存在交通隱患，因此實行交通管制。

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