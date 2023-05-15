美媒：北京鋪路習拜11月APEC峰會會晤

中美高層近期會晤，美媒分析指美中最近恢復對話，驅動力之一是定於11月在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，報道引述相關官員透露，北京希望為中國國家主席習近平出席該會議並與美國總統拜登單獨會面鋪平道路。

華爾街日報引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定表示，這場會晤對於打破過去幾個月僵局非常重要，美中都希望穩定兩國關係，不希望關係繼續惡化，問題是如何做到這一點。

「氣球事件」發生後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中安排臨時取消，沙利文與王毅會晤未就布林肯訪中行程重新安排具體時程加以討論；截至目前為止，美中均討論了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財政部長耶倫（Janet Yellen）潛在訪中行程相關事宜。

報道分析指，對於北京來說，美中恢復對話驅動力之一為11月在舊金山舉行的APEC峰會，相關中國官員表示，北京期望為習近平出席這場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪平道路。

美中領導人最近一次會晤為去年11月印尼峇里島20國集團（G20）領袖會議前夕，那是拜登就任美國總統以來，美中領導人第一次面對面會晤。

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責任編輯：袁瑋婧